5位何哲圖力捧星夢歌手　懶理被封殺照出走許廷鏗認不懂感恩

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-18 20:55

今日（18/2）TVB向員工發出通知，現任星夢娛樂行政總裁何哲圖（Herman）將在2月28日離任，並會自組公司發展個人音樂事業，而職位將由曾志偉接替，代表星夢即將步入新時代。回顧過去7年，Herman不但先後簽下連詩雅、周柏豪、JW王灝兒等歌星，亦一直培育不少歌手，當中最具代表性的非以下5位莫屬。

先後舉辦《超級巨聲》及《星夢傳奇》後，TVB成立唱片公司星夢娛樂，培養公司內具歌唱潛質的藝人，行政總裁為何哲圖（左六）。（資料圖片）

許廷鏗（Alfred）

一直以來，星夢歌手都標榜歌、視雙棲發展，唯獨Alfred甚少參與劇集拍攝，專心發展歌唱事業，《青春頌》、《螞蟻》、《我的志願》等名作，都是出自星夢時期。2017年轉投華納後，Alfred曾在當年叱咤頒獎禮上直認自己不懂感恩，又趁機感謝Herman：「喺之前嘅公司，其實Herman一直好寵我，畀我做自己想做嘅音樂，畀好大嘅自由度我。」然而最近Alfred揭當年因與同事有金錢糾紛而出走，令雙方關係再度轉趨緊張。

胡鴻鈞（Hubert）

與Alfred同樣出自「巨聲幫」，Hubert則選擇留在星夢繼續發展，近年除了憑劇集《降魔的》開始走紅外，在電台頒獎禮上亦有斬獲。2017年起，Hubert開始推出非劇集歌曲《情人自擾》和《朋友身份》，後者更打入「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後五強。在今年推出的大碟《妳幸福嗎》中，Hubert更展示其創作潛力，日後或有機會以唱作人身份繼續發展。

+ 2 + 2 + 2

吳若希（Jinny）

同樣是自星夢的開朝元老，Jinny一直唱過不少耳熟能詳的劇集歌曲，當中最經典的非劇集《使徒行者》片尾曲《越難越愛》莫屬。這首歌一直被稱為洗腦神曲，在YouTube點擊次數已經超過1600萬次，Jinny亦因此得到不少商演機會，甚至曾笑指：「我嘅首期都係咁賺返嚟。」不過她今年專注家庭，雖然推出加盟以來第一首非劇歌《這位蠢才》，但成績明顯不如往年，在今年《勁歌金曲頒獎典禮》中更是毫無斬獲。

+ 2 + 2 + 2

HANA菊梓喬

HANA在2016年先簽約創富文化正式出道，翌年與星夢娛樂簽下唱片合約，加盟新公司後，雖然作品一直以劇集歌為主，但她一直維持高產量，上年更一口氣推出8首單曲，而《一輩子守候》、《忘記我自己》等代表作在網絡上點擊率一直高企。最近三年的《勁歌金曲頒獎典禮》，「最受歡迎女歌星」一直是HANA的囊中物，雖然今年暫時未見有新劇歌，但她率先推出加盟三年以來首支非劇集作品派台歌《沒完沒了》，為樂迷帶來驚喜。

谷婭溦

谷婭溦2014年從內地來港，以原名「谷微」參加《超級巨聲4》獲得亞軍，賽後與星夢簽約，正式轉往香港發展。來港前身為《2009快樂女聲》全國30強，谷婭溦唱功毋庸置疑，但畢竟母語是普通話，要在香港樂壇穩陣腳，就要苦練廣東話。從出道作《安守本份》到最近的《哭牆》，相信大家都能聽得出谷婭溦在廣東話上的進步。