《Let It Go》主唱Demi Lovato中風險死　醫生曾斷定只剩10分鐘命

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-20 15:00

曾演出迪士尼青春劇《加油！桑妮 Sonny with a Chance》、電影《搖滾夏令營 Camp Rock》，兼唱紅《魔雪奇緣 Frozen》主題曲《Let It Go》的女星Demi Lovato，18日於個人YouTube頻道公開紀錄片《Demi Lovato: Dancing with the Devil》。

該片曝光了她住院時的畫面，以及腦部掃描結果的片段，她說道：「我曾經三度中風、心臟病發作，我的醫生說我的生命只剩五到十分鐘。」Demi曾因吸毒過量昏迷送醫急救，雖然被救回，她也坦承健康受到長久影響，腦部損傷，視力也變差，她也因此時刻警惕著自己。

Demi Lovato因《Let It Go》一曲唱到街知巷聞，惜成名壓力令她染上毒癮：

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歷經成名壓力、吸毒過量等，Demi表示如今自己已重生：「我重回我最熱愛的音樂事業，而且我不要再活在別人的評論下」。而她去年與美劇《天幕圍城 Under the Dome》男星Max Ehrich訂婚，片中她也開心曬出訂婚戒。

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