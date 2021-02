《Let It Go》主唱Demi Lovato中風險死　醫生曾斷定只剩10分鐘命

曾演出迪士尼青春劇《加油!桑妮 Sonny with a Chance》、電影《搖滾夏令營 Camp Rock》,兼唱紅《魔雪奇緣 Frozen》主題曲《Let It Go》的女星Demi Lovato,18日於個人YouTube頻道公開紀錄片《Demi Lovato: Dancing with the Devil》。