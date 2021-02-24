「星夢一姐」地位隨時不保？　菊梓喬未有計劃隨何哲圖過檔

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-24 20:16

「音樂永續 樂壇共享」記者會今日（24/2）於無綫（TVB）將軍澳電視城舉行，一眾星夢娛樂歌手也應邀出席，包括「一哥」周柏豪和「一姐」菊梓喬（HANA）。二人均直言今日是樂壇值得紀錄的一日，後者更指：「雖然唔係第一次，但係好少見到咁大場面，好多歌手同台前幕後喺度，好希望可以同唔同人合作。」

一眾星夢歌手盡地主之誼出席記招。（梁碧玲攝）

HANA同柏豪都指今天是值得紀錄的一日。（梁碧玲攝）

柏豪受訪時希望日後能與更多音樂人合作，坦言：「每間公司有時都會有一啲用開嘅創作人，有種慣性。如果今日開始可以同其他幕後人合作，唔只香港，其他地方都好，絕對係好期待用唔同方式合作。一定要有多啲交流、合作，先會有正面嘅衝擊。」HANA亦指過往較少機會與其他音樂人合作，來年想嘗試不同類型的音樂。

柏豪最想同其他音樂人做歌。HANA直言過往甚少機會與其他音樂人合作。（梁碧玲攝）

被問到會否擔心日後難在勁歌頒獎禮爭奪大獎，柏豪指自己入行以來已經贏過不少樂壇大獎，目前期待在頒獎禮上看到百花齊放的畫面：「唔係（冇獎）呀嘛？其實唔好咁樣諗啦，有其他歌手入嚟一齊玩嘅話，其實唔係壞事，絕對係期待。」他又主動談起對近日TVB變天的看法，不認為自己失勢，相信公司會善用和珍惜每一位歌手，做到真正的百花齊放。

柏豪不認為出現危機，相信公司會善用每一位歌手，令樂壇稱得上百花齊放。（梁碧玲攝）

何哲圖（Herman）離開，再加上吳若希（Jinny）復工，問到HANA會否擔心連續三年的「最受歡迎女歌星」地位受到威脅？她指向來視得到大獎為加分位，未來只希望製作具個人風格的作品。談起最近與無綫助理總經理樂易玲，及早前回巢的何麗全見面，她說：「大家都要再慢慢研究，大家都係想做好件事，仲有好多人可以一齊玩，享受呢件事嘅話就仲好。」柏豪則未收到邀請與高層見面，相信近日會獲安排，一起探討日後的合作方向。二人都指，由於尚有合約在身，故暫未考慮跟隨Herman轉投新公司。