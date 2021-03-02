唐奕聰逝世｜曾任張國榮巡唱音樂總監　為哥哥創作《左右手》經典

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-02 20:36

太極樂隊成員唐奕聰（Gary）今日（2/3）被發現於家中昏迷不醒，最終不治，終年57歲。除了擔任樂隊鍵琴手外，Gary亦是著名編曲人，90年代曾為張國榮、黎明、周慧敏等歌星炮製經典作，例如「哥哥」的《左右手》、《大熱》、《拒絕再玩》等經典作品，正是經過Gary編曲而成。

Gary不時與哥哥合作，除了為《左右手》、《大熱》等作品編曲外，更在2000年擔任其世界巡唱音樂總監。（資料圖片）

Gary生前除了出任1994-1996年度TVB新秀歌唱大賽音樂總監，亦曾經擔任張國榮、郭富城、陳奕迅、Mr.等演唱會音樂總監。Gary早前接受《01眾樂迷》專訪，談及20年前與「哥哥」在《PASSION TOUR熱情演唱會》合作時的點滴，被問及當中有甚麼遺憾時，他指：「最遺憾係佢已經唔喺度，冇得再做。過咗去就過咗去，係一個好好嘅回憶同埋經驗。」

近年Gary就與陳奕迅、張敬軒等歌手合作，製作《酷愛》、《任我行》、《沙龍》等耳熟能詳的作品。上年更有份參與張國榮改編專輯《REVISIT》，為他的經典名作重新編曲，其中《春夏秋冬A Balloon’s Journey》是在「哥哥」64歲冥壽時推出，並用上從未曝光的錄音聲帶。