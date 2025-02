王菀之以音樂打造神級演唱會 與張敬軒合體唱《下次愛你》勁好聽

睽違11年王菀之昨晚再登紅館,紀念入行20週年舉行《合體 – 王菀之演唱會2025》。與團隊、觀眾、張敬軒「合體」做了一個精彩絕倫、震憾感動,被觀眾龥為『超級無敵正』『神級』『1000』分,『唯一缺點唔夠喉』的演唱會。劉德華,炎明熙、謝安琪、張繼聰、GIN LEE、白只、阿卵、梁仲恆、梁祖堯、湯駿業等等,均有到場支持。

演唱會一開始,王菀之就講明,呢個唔係一般紅館演唱會,全個團隊都上下一心想做一個非一般紅館演唱會,第一首歌開始全場就已經企晒起身,跟著Ivana一齊投入音樂世界當中,一口氣唱了11首歌 : 好時辰,水百合,波點女王, 畫意,我來自火星,開龍雀,粒糖有毒,該死的快樂,沉默的士高、面斥不雅、詩情、離遊記 ,超水準演出,令全場無一不陶醉於王菀之音樂世界之中。

第二部份,ivana又一口氣唱了11首歌,當中包括有自彈自唱,又單獨跳了一part 現代舞,無論唱功,每首歌的編曲,音樂編排都引爆熱烈掌聲及歡呼聲。11 首歌後,終於停一停跟觀眾打招呼,「我唱得咁落力,其實都可以唞少少囉...」觀眾狂歡呼拍手不停,大叫「好靚呀你!」「好瘦」「好正」,Ivana飲住水突然就話,「我飲水濁親,養生咁耐竟然係飲水濁親....唔凍唔熱係容易濁親,唔係40歲以上先係咁...」可愛行為逗得觀眾狂笑不止,「多謝大家來到合體演唱會!又到咗我全晚最驚嘅環節啦....就係講嘢...」對於觀眾大叫好瘦呀,Ivana回應,「你打比我教練啦,佢辛苦過我,佢train我之後,佢瘦咗。」又引得大家笑聲不斷。Ivana舉起V字手勢,笑道: 「其實我想V,但係咁啱又係2,20年啦!我相信係紅館開個唱嘅唱作歌手唔係好多,而女性唱作人就可能更少....」觀眾即報以熱烈掌聲及歡呼聲,「大家唔好誤會,我唔係讚自己,我唔係讚自己,我唔係讚自己(x10 次)....」而熱烈掌聲及歡呼聲就成分鐘就冇斷過, Ivana繼續: 「我想話,冇你地每一個支持,我又點能開到紅館演唱會呢?你哋嘅支持係令我最感動係,我代表我哋成個精英雲集嘅團隊,多謝大家。我哋成個團隊都係有夢想嘅人,為夢想努力奮鬥。多謝大家揀咗(觀眾)人生寶貴嘅3 小時,係呢度同我哋一齊合體,我係呢度祝福大家,全年大吉行好運,你哋睇我緊張到隻手係咁黏著條裙...係時侯唱一首,好早好早嘅歌送比大家, 繼而唱出成名作《我真的受傷了》。

+ 10

第三部份 台面出現兩張對坐椅子,Ivana表示,「以下環節,我都唔想多講啦」然後觀眾已經瘋狂歡呼,「係好特別,呢首歌送比現場每一位,送比我自己,亦送埋比佢。」繼而靈魂伴侶張敬軒升台,兩個人都靜默狀態,觀眾無敵的歡呼大嗌成分鐘,兩人都唔敢講嘢,唔敢對視,每一個現場觀眾,由兩人的行為,都感覺到軒仔及Ivana兩人珍視對方的感情,張力之大非筆默可以形容,《下次愛你》音樂響起,Ivana已經忍不到開始喊,軒仔跟住缺堤。只有歌聲,無過往演唱會嘉賓式對話演釋,軒仔唱完即降台,卻為大家帶來驚天地泣鬼神喊住的合唱版《下次愛你》,令現場唔單止兩人喊,不少觀眾都被感動得熱淚盈眶。唱畢兩人互相擁抱,繼而軒仔吻了Ivana一下才離開。

而軒仔Ivana這次合體,亦令不少歌迷聯想起佢哋坐低對望對唱,同行為藝術家教母 瑪莉娜・阿布拉莫維奇(Marina Abramovic)及舊戀人兼創作夥伴烏雷(Frank Uwe Laysiepen)喺「The Artist Is Present」嘅一幕。Thread上Ivana騷的讚美被瘋狂洗板,同軒仔呢一次對唱,更被形容為驚天地泣鬼神,那份深不見底的友情太感人。

是次演唱會,Ivana並無準備安歌,亦於完結時,跟觀眾表明係冇安歌,但最後一首歌《小俠》結束後,觀眾已不停狂叫,完場後亦不肯離開,狂叫安歌近五分鐘,最後Ivana一個人走出來,手握電話說,「多謝你地,我有少少驚,我冇預 encore 嘅...好多謝你哋咁熱烈同鼓勵我出返嚟, 我點解帶電話,一係你哋話我聽你想聽咩,我驚我唔記得歌詞,我成日覺得encore 要係真嘅,如果冇人嗌就唔好出嚟,所以冇預就冇準備定啦。 (歌迷不停狂叫歌名) 最後 ivana 揀左自彈自唱 《面俱》半首 ,「《面俱》!但二十年冇唱,哈哈,對上個次唱係出道個陣,我真係心少少緊張,上網搵歌詞先,如果有少少甩漏,都希望你哋接收呢份禮物 。」

王菀之 演唱會 歌單

1) 好時辰

2) 水百合

3) 波點女王

4) 畫意

5) 我來自火星

6) 開龍雀

7) 粒糖有毒

8) 該死的快樂

9) 沉默的士高

10) 面斥不雅

11) 詩情

12) 離遊記

13) Love has it all

14) 哥歌

15) 如一

16) 小團圓

17) 突然一生人

18) 安妮法蘭克Prelude

19) shattered

20) 諸神的黃昏

21) 末日

22) 忘記有時

23) 迷失藝術

24 安妮法蘭克Prelude

25The Pink Room

26) 我真的受傷了

27一秒感動

28) 巴黎沒有摩天輪

29) 大笨鐘

30) 下次愛你 (with 張敬軒)

31) 我們曾經白頭到老

32) 狠愛狠愛你

33) 小俠

Encore : 半首 面俱