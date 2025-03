方大同離世｜囊括叱咤男金唱作金至尊歌　曾破天荒翻唱關菊瑛經典

神隱多年一直抗病的歌手方大同,去年宣布復出並推出全新專輯,當一眾樂迷以為他已戰勝病魔,今日(1/3)突然傳來死訊,方大同旗下的經理人公司賦音樂在微博發文︰「以積極的態度面對頑疾5年, 方大同 於2025 年 2 月 21日早晨,平靜而安詳地離開了這個世界,前往生命旅程的另外一個領域,繼續他的使命與夢想。他所留下的音樂與圖畫小說是永恆的精神財富。 」終年41歲。

方大同於2月21日早晨離世,終年41歲。(FU MUSIC FACEBOOK)

方大同的音樂才華不容置疑,夏威夷出生的他,一直受音樂薰陶,2005年推出首張專輯《Soul Boy》,一首《春風吹》一鳴驚人。雖然主力唱國語歌,但沒有阻礙他在香港的發展,很快就獲香港樂迷愛戴及支持,2008一首《Love Song》登上叱咤樂壇流行榜頒獎典禮專業推介第二位,同年更摘下叱咤樂壇唱作人金獎、作曲人大獎(11首上榜歌曲),以及男歌手金獎。

方大同主力唱國語歌,但沒有阻礙他在香港的發展,很快就獲香港樂迷愛戴及支持。(資料圖片)

2011年再憑《好不容易》奪叱咤樂壇至尊歌曲大獎,而該專輯《15》就獲叱咤樂壇至尊唱片大獎,同年又再橫掃作曲人大獎、唱作人金獎以及男歌手銀獎。反觀在台灣金曲獎的表現,先後6次提名台灣金曲獎最佳國語男歌手獎,直至2017第28屆才首度奪得。

2011年憑《好不容易》奪叱咤樂壇至尊歌曲大獎,而該專輯《15》就獲叱咤樂壇至尊唱片大獎。(影片截圖)

2009年,方大同推出專輯《Timeless 可啦思刻》,翻唱多首影響個人至深的金曲。(網上圖片)

2009年,方大同推出專輯《Timeless 可啦思刻》,翻唱多首影響個人至深的金曲,當中包括Michael Jackson《Bad》、Stevie Wonder《You Are The Sunshine of My Life》、王菲《紅豆》,更破天荒首唱廣東歌,翻唱關菊瑛的《狂潮》。