方大同離世｜囊括叱咤男金唱作金至尊歌　曾破天荒翻唱關菊瑛經典

神隱多年一直抗病的歌手方大同，去年宣布復出並推出全新專輯，當一眾樂迷以為他已戰勝病魔，今日（1/3）突然傳來死訊，方大同旗下的經理人公司賦音樂在微博發文︰「以積極的態度面對頑疾5年, 方大同 於2025 年 2 月 21日早晨，平靜而安詳地離開了這個世界，前往生命旅程的另外一個領域，繼續他的使命與夢想。他所留下的音樂與圖畫小說是永恆的精神財富。 」終年41歲。

方大同於2月21日早晨離世，終年41歲。（FU MUSIC FACEBOOK）

方大同的音樂才華不容置疑，夏威夷出生的他，一直受音樂薰陶，2005年推出首張專輯《Soul Boy》，一首《春風吹》一鳴驚人。雖然主力唱國語歌，但沒有阻礙他在香港的發展，很快就獲香港樂迷愛戴及支持，2008一首《Love Song》登上叱咤樂壇流行榜頒獎典禮專業推介第二位，同年更摘下叱咤樂壇唱作人金獎、作曲人大獎（11首上榜歌曲），以及男歌手金獎。

方大同主力唱國語歌，但沒有阻礙他在香港的發展，很快就獲香港樂迷愛戴及支持。（資料圖片）

2011年再憑《好不容易》奪叱咤樂壇至尊歌曲大獎，而該專輯《15》就獲叱咤樂壇至尊唱片大獎，同年又再橫掃作曲人大獎、唱作人金獎以及男歌手銀獎。反觀在台灣金曲獎的表現，先後6次提名台灣金曲獎最佳國語男歌手獎，直至2017第28屆才首度奪得。

2011年憑《好不容易》奪叱咤樂壇至尊歌曲大獎，而該專輯《15》就獲叱咤樂壇至尊唱片大獎。（影片截圖）

2009年，方大同推出專輯《Timeless 可啦思刻》，翻唱多首影響個人至深的金曲。(網上圖片)

2009年，方大同推出專輯《Timeless 可啦思刻》，翻唱多首影響個人至深的金曲，當中包括Michael Jackson《Bad》、Stevie Wonder《You Are The Sunshine of My Life》、王菲《紅豆》，更破天荒首唱廣東歌，翻唱關菊瑛的《狂潮》。