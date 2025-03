邱彥筒Marf英語新歌加入西班牙文　期待在Coldplay巡唱暖場表演

女團COLLAR成員Marf邱彥筒,昨日(14日)推出本年度首支個人單曲《To’pA’ti》,旋律上雖保持一貫節拍澎湃風格,但新歌卻以全英語為主,並揉合西班牙文,是繼《心好細 <3》英文版之後,第二支個人英語單曲;而在MV上,Marf今次更大玩「戲味」,除找來多位演員參與演出,她更一人分飾兩角,實行挑戰演技。

新歌《To’pA’ti》意思代表everything for you,不過這個everything for you所帶出的訊息,並非一般浪漫意指全為了你,Marf直言歌曲所帶出的意義更深層次:「呢個everything for you嘅感覺,唔係你攞啦,乜都係為你,而係我唔想再在乎,冇所謂嘅感覺,歌曲中唯一嘅三個字廣東話,就係『冇所謂』,亦都係一種人生態度。」

提到《To’pA’ti》的幕後製作團隊,跟單飛出道的第一首歌曲《~Silencio…Shh》一樣,Marf認為感覺非常特別:「同幕後團隊相識咁多年,相隔三年再攜手合力去做歌,好似一個周期咁,對於自己嚟講,亦都好似《~Silencio…Shh》嘅Level Up版;而製作團隊中,有成員嘅母語係西班牙語,所以會大家一齊寫歌,一齊改啲英文歌詞,體驗好特別,之後我再一一教大家,其實我唱緊乜。」

在MV中,Marf今次就大玩演技,一人分飾兩角,她表示:「同監製度咗個故事,仲搵咗幾個演員幫手,我就演兩個角色,一個係創意部嘅打工仔角色,另一個就係呢間公司嘅大客——熱狗店嘅Boss,我哋仲精心設計Boss造型,以黃、紅色配搭,好似一隻熱狗咁。」

此外,Marf將為英國殿堂級樂隊Coldplay香港巡唱擔任暖場嘉賓,問到Marf屆時會否演出《To’pA’ti》?她指《To’pA’ti》希望將會是表演歌曲的其中一首,至於還會唱甚麼歌?Marf笑言叫大家期待一下。