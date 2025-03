林峯相隔9年五月再踏紅館　三場門票26/3優先訂票11/4公開發售

睽違九年,林峯五月再次踏上紅磡香港體育館舞台,舉行一連三場個人演唱會【GO WITH THE FLOW 林峯演唱會 LF LIVE IN HONG KONG 2025】,於3月26日起信用卡優先訂票,4月11日開始城市售票網公開發售。



林峯上次辦香港個唱已經是2016年,原定舉行的20周年演唱會,無奈遇上疫情,結果延至今年才重踏紅館舞台。

正如今次主題「GO WITH THE FLOW」,林峯入行逾25個年頭,經歷過不少風浪及重要時刻,到今天領悟到隨心所欲的可貴,抱着隨遇而安的樂天心態面對所有事。林峯上次辦香港個唱已經是2016年,原定舉行的20周年演唱會,無奈遇上疫情,結果延至今年才重踏紅館舞台,認為現在是重啟紅館個唱最適當時機。林峯「GO WITH THE FLOW」演唱會正式海報及宣傳片終於曝光,其實開工拍攝當日,阿峯先後共換上多個造型,由白天影到晚上,團隊最後精挑細選這個型格Look作為演唱會海報,在攝影師鏡頭下,林峯不失一貫「CHOK」風,凌厲眼神盡顯懾人魅力,現場工作人員更出動「激光劍」,燈光與氣氛務求使阿峯更加投入,出來效果當然亦令大家相當滿意。

去年林峯歌影視三線出擊成績有目共睹

日前,林峯為鄧麗欣(Stephy)首次紅館演唱會擔任表演嘉賓,合唱《好心好報》及帶領一班Dancers跳唱首本名曲《CHOK》,為自己5月紅館騷先作Warm Up。林峯每次演唱會均加入不同元素,繼上次澳門個唱以各種形態展現「風」的可能性,今次則以「Storm風暴」帶出天氣的變幻莫測,由壯烈到平靜,雨過天晴還迎來新的希望,象徵著無限可能性與正能量,林峯將於舞台上化身追風者,在紅館以視聽之娛展現多才多藝一面。

林峯5月個唱以「Storm風暴」帶出天氣的變幻莫測,象徵著無限可能性與正能量。

去年,林峯歌影視三線出擊成績有目共睹,今年再接再厲,憑《九龍城寨之圍城》的陳洛軍紅到日本,入行以來還首次衝擊下月舉行的「第43屆香港電影金像獎」,榮獲提名最佳男主角。至於音樂方面,由徐浩作曲、黃偉文填詞的最新單曲《我又戀愛了》,自派台以來高踞各大流行榜,更先後登上「中文歌曲龍虎榜」、「Chill Club推介榜」成為冠軍歌,為林峯的歌唱生涯再添代表作。

林峯先後共換上多個造型拍攝海報。

GO WITH THE FLOW 林峯演唱會 LF LIVE IN HONG KONG 2025

日期|2025年5月23-25日(星期五至日)

時間|8:15pm

地點|紅磡香港體育館

票價|$1080 / $880 / $680 / $480

|3月26日中午12時起

DBS信用卡持卡人獨家優先訂票

優先訂票網址:priority.cityline.com

|4月1日起

Trip.com 率先發售

|4月11日上午10時起

城市售票網公開發售(不設售票處及自助售票機售票)

網上購票:www.urbtix.hk

電話購票:3166 1288

票務查詢及客戶服務:3166 1100(10am - 8pm)

節目查詢:6933 8214