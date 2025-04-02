安俊豪新歌MV濕身落海大叫　被泳客眼甘甘望實感尷尬

歌手安俊豪（Simon）推出2025年首支派台歌《勿擾模式》，今次新歌主題是描寫情侶分手後的狀態，Simon特別由台灣邀請曾參與Viutv《選角》真人騷、電影《深宵閃避球》及《4拍4 家族》，現於台灣攻讀電影課程的演員宋嘉儀（Sany），從台灣回港參與MV拍攝。今次Simon希望MV能給人揪心及有電影的感覺，因此積極邀請Sany回港，同時更邀請了應屆入選了香港電影導演會電影大師班、曾入選鮮浪潮電影的導演Mary執導。最初Sany因為有課堂而未能成行，後來她被Simon誠意打動回港參與MV拍攝。

安俊豪（Simon）推出2025年首支派台歌《勿擾模式》。

Simon希望MV能給人揪心及有電影的感覺。

今次MV選址在長洲拍攝，在片中二人有表現情侶甜蜜互動的片段，包括Pillow Fight。而在MV中最難忘的，Simon坦言是濕身的戲份，他說： 「因為今次有一幕需要我衝落海大叫，濕身濕到上腰，要表現得好激動，但只有一Take，所以都希望做到最好。不過，現場既泳客望住我不斷係海中間狂叫，我都有點尷尬！」 而MV中有一幕，需要Simon就Sany的離開這短短五秒，一鏡過的表現由甜蜜到不捨得女主角的情緒，他坦言頗滿意這場戲的表現，他說： 「呢場戲係希望個眼神可以由好甜蜜，轉變至好傷心，係兩三秒之間既眼神變化，自己都試咗幾個唔同既Take，幾滿意今次表現。」

新歌MV邀請宋嘉儀做女主角。

新歌MV邀請宋嘉儀做女主角。

新歌MV邀請宋嘉儀做女主角。

Simon透露自己也是個會開 「勿擾模式 」的人，但他笑言自己打開此模式，最主要原因並非怕被打擾，而是怕自己會煩到人，他說： 「勿擾模式最主要所寫既，係你以為開呢個模式，係我唔想畀你揾到？其實唔係，係我分手後如果太想找對方，就要開呢個模式黎阻止自己。 」Simon坦言因自己係個念舊的人，之前間中都會向舊愛發訊息。

《勿擾模式》歌曲原定於去年年尾推出，但在錄音期間，因Simon感染流感，差點失聲，幸得監製給予很多的耐性，歌曲終於在籌備近九個月後面世。對於籌備這麼長時間，Simon說： 「以前自己每年都會計劃出幾多首歌，每年要做啲咩先為之豐富，但反而每每計劃咗都會有變化；今年我同自己講，低調做事，好好做好每首歌宣傳。希望出歌既時候只要大家聽到，能透過首歌認識到我既聲音就足夠。 」

安俊豪落海大叫，被泳客眼甘甘望實。