謝霆鋒演唱會︱王菲甜蜜撐場　聽《玉蝴蝶》跳到起腳心情大靚

謝霆鋒《進化演唱會》第二晚（25日）持續熱爆啟德園主場館，昨晚王菲驚喜現身包廂低調支持男友。儘管刻意保持低調，但當霆鋒飆唱傳聞中的定情歌曲《玉蝴蝶》時，王菲被粉絲捕捉到隨節奏搖擺哼唱，更做「蝴蝶」動作，又在快歌環節與全場觀眾一同起身熱舞，全程笑容滿面，幸福氛圍感染全場。有歌迷激動表示：「天后終於不再『神隱』，這就是愛情最美的模樣！」

聽到定情歌《玉蝴蝶》時，她還扮蝴蝶。

王菲絕對是霆鋒的最佳應援！

王菲低調現身，在包廂High爆起舞。

興奮時與友人跳到踢起腳，相當搞笑！

除了王菲，台下星光堪比頒獎禮紅毯：陳奕迅、徐濠縈、女兒包包、蘇永康、劉浩龍、周慧敏、李克勤及太太盧淑儀、胡定欣、炎明熹、魏浚笙、張家輝、彭秀慧、胡子彤，劉雅瑟、楊受成博士、鄭希怡與女兒、Dear Jane Jackal、黃劍文、周秀娜、伍允龍等巨星齊聚。眾人不僅全程跟唱，更隨《潛龍勿用》《因為愛所以愛》等金曲站立跳舞 ，揮動手燈支持！

霍汶希、劉雅瑟、楊受成博士伉儷、張家輝、陳偉霆

魏浚笙

周秀娜

陳奕迅一家三口

鄭希怡、胡定欣

炎明熹

姜皓文與太太

張家輝

伍允龍

盧淑儀與周慧敏

經歷首場熱身後，霆鋒第二晚火力全開！一登場便炸裂全場，近四萬觀眾從第一秒起身嘶吼，形成「人浪聲海」。唱至最後一曲時，霆鋒感性剖白：他說，「多謝所有來自世界各地嘅樂迷們，同時想呼籲給全世界各地的表演者聽到，你哋快啲來啟德開你哋嘅演唱會啦！呢度真係有無限個可能性！」

霆鋒第二晚火力全開，一登場便炸裂全場，近四萬觀眾從第一秒起身嘶吼，形成「人浪聲海」。

霆鋒感性剖白：他說，「多謝所有來自世界各地嘅樂迷們，同時想呼籲給全世界各地的表演者聽到，你哋快啲來啟德開你哋嘅演唱會啦！呢度真係有無限個可能性！」

至於首場，有少量觀眾討論及反饋，現場音效體驗不佳問題，大會主辦接收觀眾意見後，馬上作出最大努力檢測，演唱會總監馮貽柏表示，「今次因為是首次進啟德園主場館舉辦演唱會，場地規模較大（ 超過4萬人），部分區域的音響覆蓋受現場環境因素影響，我們需要時間核查是否未能達到最佳效果。多謝大家反饋的寶貴意見，我們已第一時間調整設備，及進行分區聲效測試，希望接下來的演出，每日進步，做到最佳效果。」

首場，有少量觀眾討論及反饋，現場音效體驗不佳問題，大會主辦接收觀眾意見後，馬上作出最大努力檢測，希望演出每日進步。

而大會昨晚亦派人到演唱會山頂，及每層不同角落去測試音效，並且訪問現場觀眾，觀眾回答都表示，音響一流！看得非常開心，等了25年，非常值得，這個演唱會無論制作水準及表演等等，都超值！

針對首場部分區域觀眾反映音效未達預期，演唱會總監馮貽柏坦言：「啟德主場館首次舉辦超4萬人演唱會，環境挑戰極大。」團隊連夜派出技術人員到「山頂位」及各區域實測，並緊急調整分區音響配置。第二晚隨機訪問觀眾，獲一致好評：「低音震撼到心口，人聲清到好似霆鋒企喺耳邊唱！」更有鐵粉力挺：「25年等一個突破，呢場製作絕對超班！」