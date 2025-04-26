姜濤現身生日慶典　深情剖白：希望我嘅出現令大家變更好

姜濤於本月30日迎來26歲生日，後援會準備了連串生日應援，今日喺西九文化區分別有「Keung To Birthday Treasure Hunt 2025 & The Keung’s Show 」，在主持人帶領下，全場姜糖大玩人浪，場面震撼。

姜濤現身生日慶典。（陳順禎攝）

場面震撼！（陳順禎攝）

勁！（陳順禎攝）

與姜濤多次合作的大目老師及其團隊由台灣飛到香港，他表示未與姜濤合作前，完全不知道他是誰，合作過後，大讚姜濤超努力，不時三更半夜找他討論排舞、又會不時偷偷到台灣找他練舞。姜濤見到大目老師後，驚喜之餘，亦技癢即場要求跟《白果》，姜濤之後又叫大目老師有空到銅鑼灣逛逛。

大目老師！（陳順禎攝）

生日慶典上，6千姜糖以紙牌砌出生日快樂字樣，令姜濤贊嘆不已，收到歌迷會送上的咪高峰，姜濤表示：「自己一直都有爭取歌唱方面嘅嘢，以後都會繼續唱好啲歌，試多啲新嘢，將最基礎嘅嘢做好啲畀大家，希望呢枝咪可以陪住我，唱好每一首歌。出道7年，時間過得好快，入咗呢行見到好多唔同嘅事情，經歷過好多唔同嘅嘢，自己一直學緊點去處理好多嘅問題，好多嘢我都覺得未處理得好好，在座各位同其他人講鍾意姜濤時，身邊人嘅反應我係覺得好對唔住大家，自己都有相當嘅程度去做好啲，我都希望大家照顧好身體，唔係每一個活動都要出現，你哋每一個人先係最緊要，我唔係最緊要，我希望我嘅出現係令大家變成更好嘅自己，而唔係為咗我做好多辛苦嘅嘢，我知道你哋喺度就得。」

生日快樂！（陳順禎攝）

人氣强勁！（陳順禎攝）

不過當全場準備唱生日歌時，他即笑說：「又到最尷尬時間。」聽完生日歌，姜濤亦準備了王力宏《一首簡單的歌》作回禮，他表示自己因為不太懂表達，而歌曲能表達他想說的。

現場環境！（陳順禎攝）

現場環境！（陳順禎攝）

現場環境！（陳順禎攝）

現場環境！（陳順禎攝）

現場環境！（陳順禎攝）

現場環境！（陳順禎攝）