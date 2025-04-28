謝霆鋒演唱會｜直擊Lucas Quintus睇騷實況　聽到一曲即舉機狂影

謝霆鋒一連四場的《Evolution Nic Live進化演唱會》成為城中熱話，除了表演本身外，就連座上客都成為大眾討論焦點，最矚目的莫過於他與前妻張栢芝的兩個兒子謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）！

17歲的Lucas和14歲的Quintus都遺傳了父母的高顏值。

Lucas和Quintus由細靚到大。（Instagram：cecilia_pakchi_cheung）

17歲的Lucas與14歲的Quintus連續兩晚去捧爸爸場，儘管跟爸爸一樣打扮樸素，卻因為本身家族基因強大而散發星味，網民盛讚兩位好靚仔，大仔似霆鋒、而細仔就同栢芝餅印一樣，令網民不停求IG及希望見到他們原地出道。

面對熱情打招呼的歌迷，哥哥有揮手跟歌迷打招呼，觀眾向他們狂影，並叫「好靚仔」，兩人尷尬微笑回應。

尾場演唱會，Lucas、Quintus由嫲嫲拉姑陪伴下就坐。（葉志明攝）

Lucas與Quintus連續兩晚撐爸爸。（葉志明攝）

第三場演出時，兩兄弟坐在地面層的位置近距離睇霆鋒演出，被指毫無架子，且家教十足；而第四場時，二人跟嫲嫲狄波拉坐在包廂VIP位置，《01娛樂》就直擊Lucas和Quintus睇Show情況。

Lucas、Quintus有擺Pose俾記者影相，但就怕醜未有回答問題。（鄧穎琪攝）

他們就坐時雖然怕醜未有回答記者問題，但都有大方擺出手勢讓大家影相，至於睇騷時，比起拉姑舉牌狂揈又跟住唱，Lucas和Quintus偏向專心、冷靜，但都不時拎起手機拍片。記者又留意到霆鋒唱到《早知》時，兩兄弟投入舉機拍攝，Lucas面露笑容，又將手機從左影到右；Quintus見狀都有一齊影，又與哥哥密密斟。

霆鋒唱到《早知》時，Lucas舉機拍攝。（葉志明攝）

之後Quintus又八卦哥哥影緊乜。（葉志明攝）

Quintus之後摷一摷個袋。（葉志明攝）

亦跟著舉起手機影爸爸！（葉志明攝）

Lucas由右影到左，相當投入。（葉志明攝）

而拉姑就非常興奮，狂舉應援牌，又跟住唱歌。（葉志明攝）

到唱到《我什麼都不是》時，拉姑繼續High爆跟住唱，之後她不知發現了什麼，突然指向左方，示意兩位孫兒望向那邊，而Lucas和Quintus都好像顯得有點吃驚，不知是不是被爸爸的精彩演出嚇親？

到唱到《我什麼都不是》時，拉姑不知發現了什麼，突然指向左方，又向孫兒示意。（葉志明攝）

Lucas和Quintus立即望向左方，Lucas更顯得有點驚訝！（葉志明攝）

兩人看似有點擔心。（葉志明攝）