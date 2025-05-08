謝安琪從《3/8》走到《50/50》　林家謙一手包辦曲編監

謝安琪（Kay）今年踏入入行20週年，率先推出全新歌曲《50/50》，這首醞釀兩年的作品，源自她對人生的深刻感悟，記錄了她近兩年從迷惘到放下的心靈旅程。Kay希望透過這首歌，與同樣在人生路上感到困惑的聽眾分享力量，鼓勵大家選擇以積極的心態面對生活中各式各樣的「50/50」。

Kay祝福大家都能在人生的每個50_50選擇中，選擇「好的50」繼續前行。（官方圖片）

《50/50》的構思始於兩年前，當時Kay正處一段迷惘期。Kay感覺隨著時間流逝，自己的聲音彷彿在產生變化。「人嘅身體會老，其實聲音都會有變化。而我嘅聲線隨住年月開始改變，係咪唔可以唱返以前嘅歌？或者甚至乎唔可以再挑戰一啲高難度新歌？究竟我可以點克服呢種疑慮？」

「為甚麼仍然想做音樂？」、「為甚麼仍想堅持唱歌？」等問題於這兩年間一直在她心中反覆盤旋，在不斷與自我對話、發掘內心的過程中，Kay聽到自己的心聲：「就算我已經唔年青，我嘅歌聲亦都唔再年青，但無論我嘅聲音係咪有轉變，都唔會改變我想為我嘅歌迷繼續唱歌嘅心，唔會改變我以音樂承載想同佢哋分享嘅生命意義，我甚至更加肯定呢一把已經唔再年青嘅聲音，反而讓我能夠更加坦誠、更加冇包袱，以好純粹嘅心態同心境，去唱出每一粒音符每一個字嘅意義。」正是這份感悟，她萌生了新歌的方向，希望以音樂陪伴每個正在迷途中尋找方向的人。

Kay找來林家謙為她的新歌包辦作曲、編曲及監製，方皓玟負責填詞。（官方圖片）

Kay找來林家謙為她的新歌包辦作曲、編曲及監製，方皓玟負責填詞。Kay在生日當天收到家謙送給她的Demo，讓她感動不已。Kay指：「40幾歲嘅迷茫比年輕時更難以言喻，肩負嘅責任越來越重，但係眼前嘅路越來越模糊。」在創作《50/50》的過程中，Kay經歷了一個轉捩點：「就算年紀漸長，我對唱歌嘅熱愛有增無減，我真係好鍾意唱歌，咁點解我唔繼續抱住期盼去迎接將來？反而比負面想法動搖自己嘅心？」她生動地比喻，想像年老的自己若能回到現在，必定會珍惜眼前每個瞬間，既然如此，為甚麼不從現在就開始好好把握每一天，以及每一次與樂迷共眾的機會呢？這份覺悟成為《50/50》的核心精神：人生縱有起伏，我們永遠可以選擇擁抱「最美好的50%、最快樂的50%、最積極的50%、最充滿希望的50%」。

在創作《50/50》的過程中，Kay經歷了一個轉捩點：「就算年紀漸長，我對唱歌嘅熱愛有增無減，我真係好鍾意唱歌，咁點解我唔繼續抱住期盼去迎接將來？」（官方圖片）

Kay希望《50/50》能成為聽眾生命中的溫暖陪伴，特別是那些正站在人生十字路口感到迷惘的朋友。這份期許，源自她與歌迷共同走過的音樂旅程。Kay指30歲時，《3/8》這首歌是她的生命指南，提醒她活在當下、珍惜眼前、擁抱夢想卻不失平常心。有趣的是，當年許多歌迷只是少年階段，未必能完全領會歌詞深意，但歌曲輕快的節奏與溫暖的氛圍，已悄悄在他們心中埋下種子。隨時光流轉，當年的歌迷已長大，Kay感動地發現，《3/8》竟成為支持他們度過人生關卡的秘密力量：「我將我遇到、我領略到嘅事情同埋感受，透過歌曲記錄低、整理好，預先喺《50/50》裏面同佢哋分享，希望當佢哋去到相應嘅階段，彷彿已經有兩手準備，呢個係我對歌迷嘅愛同埋祝福。」

從《3/8》到《50/50》，正是這種「埋下種子」的創作理念延續，Kay將這兩年的心路歷程凝練成歌，是她對自己的溫柔提醒和覺悟，亦是送給大家的一份具有力量的禮物。無論大家現在處於甚麼階段，Kay祝福大家都能在人生的每個50/50選擇中，選擇「好的50」繼續前行。