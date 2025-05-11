五月天啟德頭場任賢齊到場支持　自嘲初來港無人識多得貴人提攜

有一種思念叫做「五月之約」，每年都要五月之約的「任性」。去年五月天在中環海濱舉行7場《回到那一天》25週年巡迴演唱會香港站，與14萬歌迷渡過了一段難忘又興奮的時光，今年五月天從中環海濱移師至香港全新場館開唱，成為首位在啟德主場館開唱的亞洲樂團，帶著《回到那一天》25週年巡迴演唱會前來的他們也獻上新的驚喜，從9日開始的四場演唱會與18萬歌迷一起解鎖新場館。這次演唱會不只是回憶之旅，而是一次展新啟航，五月天精心準備新的驚喜：有盛大的MAYDAYLAND，從1日就在香港展開；演唱會環場的LED、體育館的天花板，第二舞台的地面投影，每首歌曲都會搭配最酷炫的燈光、視訊設計，《戀愛 ING》時光束投射出LOVE字樣滿場跑，以及五月天五色表情包「寵上天」，萌翻歌迷，《成名在望》成滿天曼陀羅花震撼全場，從上至下，從左至右整座啟德體育館都是五月天的舞台，歌迷看到目不暇給，滿滿的細節充滿了五月天滿滿的心意，歌迷直喊被美哭！

今年五月天從中環海濱移師至香港全新場館開唱，成為首位在啟德主場館開唱的亞洲樂團。

相隔一年的約定，9日五月天依約前來，當他們隨著「Fly to 25TH豪華客機」出場，歌迷熱情尖叫相迎，一開場的《OAOA》、《孫悟空》、《傷心的人別聽慢歌》等歌，讓五月天瞬間就感受到歌迷滿滿的熱情，五月天再次感謝歌迷在2025年的今天，再次陪伴五月天度過25週年的五月之約，瑪莎、怪獸、阿信輪番以粵語和歌迷打招呼，石頭率先說很興奮地今天都和歌迷都第一次來到啟德這個新場館，接著輪到瑪莎，他說：「每年來到這跟大家見面，雖然這次不會是long stay，但會好好把握在這跟大家見面的機會，新的場館也會帶給大家新的驚喜。」怪獸也說休息了一陣子的五月天有百分之百充好電的體力，今晚要和大家嗨到盡興，接著當冠佑準備開口跟歌迷問好時，全場歌迷依照慣例大喊「靚仔」，熟悉的聲音，不一樣的場地，但五月天一樣要讓歌迷在今晚玩得開心，阿信甚至說：「我們把今天當作20幾年前在香港酒吧，盡量跟大家近距離跟大家見面！」全場熱情回應。

9日五月天依約前來，當他們隨著「Fly to 25TH豪華客機」出場，歌迷熱情尖叫相迎。

充滿電力的五月天，頭場已驚喜無窮，逗樂全場，瑪莎先是爆料冠佑在後台跟他說今天會穿緊羊毛外套，因為襯衫太透，聽到這番話，怪獸、石頭動手意圖掀開冠佑外套，歌迷也熱烈大喊「脫掉」，此時阿信眼睛一亮看到石頭的洞洞新裝，焦點瞬間在石頭身上，石頭無辜地說：「我什麼都沒露啊！」怪獸笑答：「因為預算都在冠佑這裡了！」雖然冠佑不脫，邊脫外套的阿信邊說：「是應該好好服務歌迷」，引起全場歌迷尖叫。

阿信感性說：「變化的是演出場地，不變的是我和你，和每年和你們在一起五月之約。」

25年前，五月天初來香港宣傳，在小小的 live house演唱，當時台下歌迷寥寥無幾；如今，五月天一步步唱到會展、紅館、香港迪士尼樂園幻想道露天場地、中環海濱，到今天的啟德主場館，阿信感性說：「變化的是演出場地，不變的是我和你，和每年和你們在一起五月之約。」從2006年開始的「五月之約」，為了謹守這個約定，五月天也有個小遺憾，在點歌環節，阿信說：「我們大概有十年沒有跟媽媽過過母親節，每年母親節都在香港。」因此他點唱《洗衣機〉送給自己的媽媽和全天下的母親。

五月天的重要貴人任賢齊也來到現場。

今年的五月之約，還有五月天的重要貴人任賢齊也來到現場，五月天透露剛來到香港，很多人都還不知道五月天是誰時，是任賢齊帶著他們到處跑宣傳，阿信對著任賢齊說：「先說好，小齊哥來啟德，五月天要來伴奏一段，唱一整段。」搶先預約當嘉賓。