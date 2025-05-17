鄭秀文孖許志安冧爆合唱　台上收紅色Bra當眼罩戴：咁大潤我呀

天后鄭秀文（Sammi）昨晚（16日）在澳門舉行第四場「You & Mi鄭秀文澳門演唱會2025」，除跟老公許志安合唱《世紀末煙花》，還邀請洪嘉豪做嘉賓唱《黑玻璃》。不過最大驚喜可說是有歌迷掟出一個紅色bra上台，Sammi高舉笑言太大。

鄭秀文喺澳門開騷。

好多靚歌衫。

老公許志安台上合唱。

老公許志安台上合唱。

演唱會尾聲，Sammi 繞場邊唱《我們都是這樣在大的》，歌迷紛紛送她毛公仔和花，期間有人從觀眾席掟了一個紅色Bra上台，上面更繡了一對「Mi」字，全場「O嘴」！Sammi 沒有嬲，反而大方執起並高舉大笑說：「呢個杯好大喎！」一邊唱歌一邊將Bra拼上身，又笑說：「你係咪想潤我呀？買個咁大嘅。」她還將它當眼罩，非常搞笑。

執乜？

原來有fans送咗個bra俾Sammi。

似乎有啲大。

是晚Sammi邀請90後的洪嘉豪做嘉賓，她說：「今次我邀請嘅嘉賓都比較包羅萬有，有啲熟悉嘅面孔，有啲來自樂壇比較新嘅歌手。我覺得我年紀大咗，喺舞台上除咗自己嘅表演之外，仲有一份使命感，希望能夠將咁大嘅舞台，同一啲比較新晉嘅歌手，或者我自己覺得好欣賞嘅歌手，分享呢個舞台。」然後唱出《不要驚動愛情》，嘉賓洪嘉豪升上舞台，手拖手合唱，觀眾驚喜尖叫。

之後，Sammi坦言私心想聽洪嘉豪現場演唱《黑玻璃》，洪嘉豪說：「當我收到Sammi嘅邀請，最驚訝係Sammi識我？有聽我嘅歌？仲要指定要唱呢隻歌？我哋呢輩嘅歌手有時都會迷惘，收到Sammi邀請，覺得係一個肯定和榮幸。」Sammi說：「絕對係一個肯定，洪嘉豪係一位相當有實力嘅歌手，你去年首歌咁高點擊率、咁多人鍾意，一定有佢嘅道理，你唱都相當出色。」

洪嘉豪做嘉賓。

合唱《黑玻璃》。

仲拖手仔。

昨晚現場眾非常熱情，Sammi與24HERBS和Matt Force演繹《愛是》、《愛是2.0》和《罪與罰》，以及與Rapper KALAI演唱《信者得愛》時，觀眾湧到台前，吶喊和跳舞，氣氛高漲。最後Sammi說：「呢首歌充滿正能量，歌名好適合送畀每一位，送畀你哋《終身美麗》。」全場大合唱，澳門演唱會第四場圓滿結束。

Sammi華麗登場。

Sammi華麗登場。

又唱又跳。

身材fit爆！

又唱又跳。

發放正能量。

同舞蹈員唔少辣身舞。

好多dancer。

唔同造型。