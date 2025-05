Lady Gaga相隔13年重臨新加坡開騷 唱到一半走落台與歌迷自拍

樂壇天后Lady Gaga自2012年的《Born This Way Ball Tour》13年首次再回到新加坡,於5月18、19、21、24日在新加坡國家體育館舉行巡迴演唱會《The Mayhem Ball》,該站為亞洲巡迴的唯一一站。演唱會昨晚(18日)舉行首站,舞台設計及服裝都落足心思。Gaga獻唱多首歌曲,唱出《Garden Of Eden》大展舞技時,右腳戴上黑色護膝,有不少歌迷都擔心Gaga是否在較早前的演出受傷。

樂壇天后Lady Gaga自2012年的《Born This Way Ball Tour》13年首次再回到新加坡,舉行4場演唱會。(演唱會海報)

Lady Gaga獻唱《Shallow》時,引來全場大合唱,令她非常感動。(X)

去到演唱會中斷,唱到《Vanish Into You》時,Gaga突然感動流淚,感激歌迷表示:「我在想,當你好愛對方,講『我愛你』或者『多謝』都覺得唔足夠……多謝你們接受我關心我,我每次唱這首歌,都想將它獻給最多年的忠實粉絲,可能有一日我們可以融入對方懷抱之中。」Gaga唱到一半更走落台與粉絲互動,與他們自拍、問候兼握手。最後Gaga唱出主演電影《星夢情深》(A Star Is Born)的主題曲《Shallow》與首本名曲《Bad Romance》時,引來全場大合唱。

Gaga施展渾身解數為歌迷落力演出。(X)