林峯演唱會被20年忠粉發長文批經典歌變串燒歌 舞台設計Hea到爆

林峯一連7場的紅館演唱會《Go With The Flow》昨晚（22日）開鑼，染了一頭金髮的林峯以新Look登場，一舉手一投足都chok到十足。不過有忠實粉絲卻在threads上狠批演唱會，直指經典歌變成串燒歌，編舞沒有顧及四面台的設定，更認為周秀娜突然現身上台跳舞一段然後落台，鋪排令人費解。

林峯染了一頭金髮。(陳順禎 攝)

有粉絲欣賞完林峯演唱會後，在threads發長文爆粗吐苦水，寫道：「啱啱睇完林峯演唱會 唔知邊X個智障諗出嚟 將佢嗰啲經典歌變咗唱幾句嘅串燒 好心就唱少幾首快歌 直到你不找我，如果時間來到，反話，心呼吸 得幾句我真係呆X咗 跳乜X嘢舞 排舞又排得X 編舞唔X識編四面台嘅舞 我坐藍區都覺得紅區嗰啲慘 全程望屎忽 如果你大部份都係慢歌情歌行嚟行去其實都冇乜嘢 最弊佢勁X多跳舞嘅歌淨係望住個panel位 X那星啦 唔識搞四面台咪X搞啦 然後成首幼稚完都係見唔到林峯本人（升咗上天） 大家有冇諗過好心情聽緊心呼吸無啦啦變咗第二首歌 跟住先發覺原來串燒嚟我真係OX咗嘴 我未試過睇演唱會會打喊露 然後話說Let’s Get wet嗰度無啦啦周秀娜升咗上嚟 我用咗半首歌嘅時間諗佢到底係邊個 最尾先至有人話原來周秀娜 X那星佢又唔唱歌淨係想嚟扭兩嘢跟住又落返去做乜X 睇咁多年演唱會呢場真係最差 (終於有人墊許牙醫底 我以為已經好差）btw唔記得係咪紅區 總之就極差 我依家極度憤怒，不斷編輯帖子」。

有忠實粉絲狠批林峯演唱會。（threads)

周秀娜與林峯跳《Let's Get Wet 》。（陳順禎攝）

該網民非常激動，並續指：「唔使換咁多costume啦 慳返啲錢請過好啲嘅stage designer Hea到咁唔好同我講設計咗 有冇心思睇得出 」、「搞清楚林峯喺歌迷心目中係情歌王」、「我最鍾意嗰堆歌變X咗得幾分鐘」。網民亦提到澳門站演唱會竟然唱足所有慢歌，所以作為十幾年忠實粉絲的網民都狠批落差太大。

粉絲激動指林峯演唱會的舞台設計太Hea。（threads)

有不少網民看到帖文後都深表認同指：「太多快歌 素有經典都變了串燒 得幾句，所以大家覺得唔夠喉」、「今日坐黃區，老實講真係唔知睇左啲咩」、「好X失望左（咗）成晚！」、「十幾年fans表示睇到發脾氣」、「我睇咗好多四面台 個個都照顧得四邊好好 今次真係極差」。據知，今次演唱會的演唱會監製是徐浩，並不是過往合作過的鄧志偉。

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