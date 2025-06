BIG FOUR八月合體開騷　林海峰為演唱會改名︰原本叫BODY CHECK

由張衞健(Dicky)、許志安、蘇永康和梁漢文(Edmond)組成的BIG FOUR,將於今年8月9至11日在紅館舉行《BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱會2025》。相隔12年BIG FOUR合體再踏紅館舞台,台前幕後陣容強勁,演唱會海報重金禮聘林海峰(Jan)擔任創意大腦,星級攝影師夏永康親自操刀,捕捉四子最Man、最有型、最突顯他們超過30年的真摯友情,化作正能量散播出去。

Dicky爆料「BIG FOUR」由Jan命名。他說:「我哋第一張演唱會海報,4個人咬住一支玫瑰花嗰張,就係由Jan幫我哋做。好開心今次我哋三顧草廬,邀請到佢出山。」Jan幽默回應:「嗰次演唱會喺2010年,即係隔咗15年先至有第二個job,都算係咁,我都終於發市!」2013年他們舉行第二次紅館演唱會,至今相隔12年。

今次演唱會「HAPPY TO SEE YOU ALL 」再由Jan命名,他笑言:「原本諗住佢哋咁耐無見大家,想用『BIG FOUR無穿無爛演唱會』,但中文名呢個唔係幾好,不如諗個英文名,就叫『BIG FOUR BODY CHECK演唱會』,每次上台都係你哋同觀眾嘅一次體檢。」Dicky補充:「唔(做)騷唔知身體好!」Edmond說:「BIG FOUR係我哋嘅『根』,咁耐無見,梗係要一齊搞啲正嘢畀大家啦!」令人非常期待。

喜愛時裝,經常為BIG FOUR扮靚的蘇永康,被Jan問他今次四子造型?他說:「都要問過你(Jan)先!好開心又再同大家襯衫襯飾物。(困難嗎?)困難喺我度,我依家嘅size畀唔到佢哋用,除咗啲披肩圍巾之外。(要加拐杖嗎?護㬹、護膝?)好彩,仲未需要!」Jan笑指安仔低胸上陣,安仔即掩住心口,拉開話題:「雖然我哋也成日見面,但一齊喺舞台上出現,真係好耐無感受到,直到今日一齊影海報,感覺到個力量返嚟啦!」

海報拍攝期間,現場播放多首有關友情的歌曲,Jan笑說:「最初揀咗《監獄風雲》首歌《友誼之光》,諗住播呢啲歌幫佢哋帶入情緒,後嚟發覺都唔需要,佢哋四個好快就好自然咁入咗嗰個氛圍,呢個就係大家都好想喺台上見到佢哋俾大家嘅感覺。尤其是Dicky,佢好清楚我想大家表達乜嘢,一直帶住大家,始終都係最大(年紀)。」Dicky一臉認真,扮作有感而發,說:「長輩嘛,『牽牛上樹』係有啲難度,仲要係三隻牛,但係佢哋都算乖、聽話!」

事隔12年,BIG FOUR不但成家立室,蘇永康更炎嫩升爸爸,問他如何湊仔又開騷?他說:「輪到佢就返我一次啦!囝囝自出生開始,成日見到呢三位叔叔,又分別睇過佢哋唱歌,但未見過我哋四個同台表演。」Edmond爆料:「佢成日迫個仔睇架!」一人一句,現場充滿笑聲。Dicky說:「BIG FIUR走埋一齊,自自然然就會帶到快樂畀大家,經過咁多年月之後,希望今次除咗快樂,大家有更多得著。」Jan以醇酒形容他們的友誼和情懷。