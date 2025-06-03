BIG FOUR八月合體開騷　林海峰為演唱會改名︰原本叫BODY CHECK

由張衞健（Dicky）、許志安、蘇永康和梁漢文（Edmond）組成的BIG FOUR，將於今年8月9至11日在紅館舉行《BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱會2025》。相隔12年BIG FOUR合體再踏紅館舞台，台前幕後陣容強勁，演唱會海報重金禮聘林海峰（Jan）擔任創意大腦，星級攝影師夏永康親自操刀，捕捉四子最Man、最有型、最突顯他們超過30年的真摯友情，化作正能量散播出去。

演唱會海報重金禮聘林海峰（Jan）擔任創意大腦，星級攝影師夏永康親自操刀。（大會提供）

海報要捕捉四子最Man、最有型、最突顯他們超過30年的真摯友情。（大會提供）

Dicky爆料「BIG FOUR」由Jan命名。他說：「我哋第一張演唱會海報，4個人咬住一支玫瑰花嗰張，就係由Jan幫我哋做。好開心今次我哋三顧草廬，邀請到佢出山。」Jan幽默回應：「嗰次演唱會喺2010年，即係隔咗15年先至有第二個job，都算係咁，我都終於發市！」2013年他們舉行第二次紅館演唱會，至今相隔12年。

Dicky爆料當日「BIG FOUR」這個組合名都是由Jan命名。（大會提供）

今次演唱會「HAPPY TO SEE YOU ALL 」再由Jan命名，他笑言：「原本諗住佢哋咁耐無見大家，想用『BIG FOUR無穿無爛演唱會』，但中文名呢個唔係幾好，不如諗個英文名，就叫『BIG FOUR BODY CHECK演唱會』，每次上台都係你哋同觀眾嘅一次體檢。」Dicky補充：「唔（做）騷唔知身體好！」Edmond說：「BIG FOUR係我哋嘅『根』，咁耐無見，梗係要一齊搞啲正嘢畀大家啦！」令人非常期待。

今次演唱會「HAPPY TO SEE YOU ALL 」再由Jan命名，他笑言：「原本諗住就叫『BIG FOUR BODY CHECK演唱會』，每次上台都係你哋同觀眾嘅一次體檢。」（大會提供）

喜愛時裝，經常為BIG FOUR扮靚的蘇永康，被Jan問他今次四子造型？他說：「都要問過你（Jan）先！好開心又再同大家襯衫襯飾物。（困難嗎？）困難喺我度，我依家嘅size畀唔到佢哋用，除咗啲披肩圍巾之外。（要加拐杖嗎？護㬹、護膝？）好彩，仲未需要！」Jan笑指安仔低胸上陣，安仔即掩住心口，拉開話題：「雖然我哋也成日見面，但一齊喺舞台上出現，真係好耐無感受到，直到今日一齊影海報，感覺到個力量返嚟啦！」

星級攝影師夏永康親自為海報操刀。（大會提供）

海報拍攝期間，現場播放多首有關友情的歌曲，Jan笑說：「最初揀咗《監獄風雲》首歌《友誼之光》，諗住播呢啲歌幫佢哋帶入情緒，後嚟發覺都唔需要，佢哋四個好快就好自然咁入咗嗰個氛圍，呢個就係大家都好想喺台上見到佢哋俾大家嘅感覺。尤其是Dicky，佢好清楚我想大家表達乜嘢，一直帶住大家，始終都係最大（年紀）。」Dicky一臉認真，扮作有感而發，說：「長輩嘛，『牽牛上樹』係有啲難度，仲要係三隻牛，但係佢哋都算乖、聽話！」

訪問期間，幾位都針對率先「登陸」的Dicky。（大會提供）

事隔12年，BIG FOUR不但成家立室，蘇永康更炎嫩升爸爸，問他如何湊仔又開騷？他說：「輪到佢就返我一次啦！囝囝自出生開始，成日見到呢三位叔叔，又分別睇過佢哋唱歌，但未見過我哋四個同台表演。」Edmond爆料：「佢成日迫個仔睇架！」一人一句，現場充滿笑聲。Dicky說：「BIG FIUR走埋一齊，自自然然就會帶到快樂畀大家，經過咁多年月之後，希望今次除咗快樂，大家有更多得著。」Jan以醇酒形容他們的友誼和情懷。