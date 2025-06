女團Beanies驚傳兩成員離隊被公司Unfollow　上周仍齊人去頒獎禮

由「陳輝陽 x 女聲合唱」其中五位成員張天穎(Jaime)、陳樂頤(Georgina)、李凱翹(Kay)、潘釗彤(Chiutung)及黃健怡(Winky)組成的女團Beanies,自2023年出道,於《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪得新人金獎,前後推出過5首作品。不過近日驚傳Chiutung及Winky已在無預警下離隊。

女團Beanies近日驚傳其中兩成員Chiutung及Winky已在無預警下離隊,但日前她們五人仍齊人出席港台頒獎禮。(RTHK)

女團Beanies近日驚傳其中兩成員Chiutung及Winky已在無預警下離隊,但日前她們五人仍齊人出席港台頒獎禮。(資料圖片/陳順禎攝)

近日有網民發現,維基百科上的Beanies專頁,寫到二人為已離隊成員,並標明Chiutung及Winky在2025年離隊,但由於上星期Beanies才人齊出席《第46屆十大中文金曲音樂頒獎禮》,當時沒任何端倪,而經理人公司亦冇任何「官宣」,所以消息令人震驚。

近日有網民發現,維基百科上的Beanies專頁,寫到Chiutung及Winky在2025年離隊,經理人公司更已Unfollow二人。(維基百科)

潘釗彤。(IG@chiutung_den)

黃健怡。(IG@wongkinyeewinky)

正當網民以為維基只是流料之際,卻發現Beanies所屬的經理人公司帳戶已取消追蹤Chiutung及Winky,令拆夥消息更加似層層,有傳媒向經理人公司查詢,獲回覆:「處理中,暫時沒有回應。」不過翻查Winky的社交平台,她日前仍有貼出Beanies在港台頒獎禮獲獎的後台合照,表示:「多謝 @rthk.hk 頒呢個獎俾我哋 Thank you for everything!」

對於兩成員離隊一事,Beanies經理人公司表示:「處理中,暫時沒有回應。」(IG@beanies_hk)