女團Beanies驚傳兩成員離隊被公司Unfollow　上周仍齊人去頒獎禮

由「陳輝陽 x 女聲合唱」其中五位成員張天穎（Jaime）、陳樂頤（Georgina）、李凱翹（Kay）、潘釗彤（Chiutung）及黃健怡（Winky）組成的女團Beanies，自2023年出道，於《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪得新人金獎，前後推出過5首作品。不過近日驚傳Chiutung及Winky已在無預警下離隊。

女團Beanies近日驚傳其中兩成員Chiutung及Winky已在無預警下離隊，但日前她們五人仍齊人出席港台頒獎禮。（RTHK）

女團Beanies近日驚傳其中兩成員Chiutung及Winky已在無預警下離隊，但日前她們五人仍齊人出席港台頒獎禮。（資料圖片/陳順禎攝）

近日有網民發現，維基百科上的Beanies專頁，寫到二人為已離隊成員，並標明Chiutung及Winky在2025年離隊，但由於上星期Beanies才人齊出席《第46屆十大中文金曲音樂頒獎禮》，當時沒任何端倪，而經理人公司亦冇任何「官宣」，所以消息令人震驚。

近日有網民發現，維基百科上的Beanies專頁，寫到Chiutung及Winky在2025年離隊，經理人公司更已Unfollow二人。（維基百科）

潘釗彤。（IG@chiutung_den）

黃健怡。（IG@wongkinyeewinky）

正當網民以為維基只是流料之際，卻發現Beanies所屬的經理人公司帳戶已取消追蹤Chiutung及Winky，令拆夥消息更加似層層，有傳媒向經理人公司查詢，獲回覆：「處理中，暫時沒有回應。」不過翻查Winky的社交平台，她日前仍有貼出Beanies在港台頒獎禮獲獎的後台合照，表示：「多謝 @rthk.hk 頒呢個獎俾我哋 Thank you for everything!」

對於兩成員離隊一事，Beanies經理人公司表示：「處理中，暫時沒有回應。」（IG@beanies_hk）