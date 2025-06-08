女團Beanies驚傳兩成員離隊被公司Unfollow 上周仍齊人去頒獎禮
撰文：金秀玲
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由「陳輝陽 x 女聲合唱」其中五位成員張天穎（Jaime）、陳樂頤（Georgina）、李凱翹（Kay）、潘釗彤（Chiutung）及黃健怡（Winky）組成的女團Beanies，自2023年出道，於《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪得新人金獎，前後推出過5首作品。不過近日驚傳Chiutung及Winky已在無預警下離隊。
近日有網民發現，維基百科上的Beanies專頁，寫到二人為已離隊成員，並標明Chiutung及Winky在2025年離隊，但由於上星期Beanies才人齊出席《第46屆十大中文金曲音樂頒獎禮》，當時沒任何端倪，而經理人公司亦冇任何「官宣」，所以消息令人震驚。
正當網民以為維基只是流料之際，卻發現Beanies所屬的經理人公司帳戶已取消追蹤Chiutung及Winky，令拆夥消息更加似層層，有傳媒向經理人公司查詢，獲回覆：「處理中，暫時沒有回應。」不過翻查Winky的社交平台，她日前仍有貼出Beanies在港台頒獎禮獲獎的後台合照，表示：「多謝 @rthk.hk 頒呢個獎俾我哋 Thank you for everything!」