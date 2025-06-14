《狂舞派》主唱人黃宇希自資5位數出新歌　伙拍新一代歌手求突破

唱作歌手黃宇希（Shimica）曾經憑主唱電影主題曲《狂舞吧》勇奪第三十三屆香港電影金像獎「最佳電影原創歌曲」，除落力為歌手好友鄭秀文、衞蘭、JW、關智斌、ANSONBEAN等創作多首歌曲外，今年終於到Shimica自己，自資5位數推出全新歌曲《Memories 回憶》，並首次邀得唱功被受肯定的陳宗澤（CY）作男聲合唱，更加入曾參與《全民造星III》的型格歌手劉瑞祈（Kay）負責歌曲Rap的部份。

黃宇希自資5位數出新歌，並伙拍新一代歌手合作。

唱作歌手黃宇希（Shimica）曾經憑主唱電影主題曲《狂舞吧》勇奪第三十三屆香港電影金像獎「最佳電影原創歌曲」。

歌曲講述有一些遺憾的感情，Shimica表示早於一年前已作好，那時直覺覺得歌曲欠缺一點重要元素，所以暫時放下未有推出。直至半年前於友人的音樂活動中認識了CY，在傾談音樂經之下靈感滔滔不絕: 「大家傾傾下音樂件事好自然，就去咗Studio Jam歌。愈Jam就有愈多ideas，想一齊認真做好隻合唱歌。」事隔多時Shimica發現到這歌很配合跟男生合唱，而她想像中的好男聲CY又出現了，所以重拾這曾放下的原創歌，令它面世。

CY和Kay均曾參加《全民造星III》。

黃宇希自資5位數出新歌。

首次跟女生出合唱歌的CY指欣賞Shimica能唱能作，自己之前較少嘗試R&B作品。但今次大家在日以繼夜交出不同音樂意見時又一拍即合，男女對唱及和音部份都很夾，更指一試R&B歌曲就一試愛上了: 「今次錄音的過程相當順利。較特別的就是之前錄歌自己唱的時候在玻璃房入面,監製就喺出面監工。今次Shimica身兼監製，喺佢隔離錄一邊錄就即時聽到邊啲位唔夠好，立即再錄好每粒音，所以今次錄音可形容為好赤裸，聽得好清楚自己把聲有咩好有咩位可以做得更加好。」他更多謝老闆古天樂和經理人Ronnie在音樂上給他很大的自由度，有覺得好聽的音樂作品都會多收集他們和身邊同事的意見。

首次跟女生出合唱歌的CY指欣賞Shimica能唱能作。

CY提議找一向擅長Rap的Kay加入參與Rap作詞及演唱部份，令歌曲添色不少。

曾一齊參加過《全民造星III》的CY和Kay參賽後常保持聯絡，CY更提議找一向擅長Rap的Kay加入參與Rap作詞及演唱部份，令歌曲添色不少。Shimica指之前自己經常擔任Rapper角色，今次想專注唱歌說故事的部份。邀請Kay加入帶來了新驚喜，更讚對方聲音很入咪，Rap的部份更一take在一小時內完成。三人大爆今次合作衍生出一段很好的友誼，曾於傾談音樂經和自身遺憾感情故事深入到哭過不停。