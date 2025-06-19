孫燕姿鳥巢開唱　200萬粉絲瘋搶9萬門票　場外近萬人勁Chill聽歌

睽違十年，華語樂壇天后孫燕姿舉辦「就在日落以後」（AUT NIHILO）巡迴演唱會。演唱會首站已於4月5日起一連四場在新加坡開跑，及後登陸上海和深圳，至上周五及周日（6月13日及15日）又在北京「鳥巢」開唱。事前吸引近200萬名歌迷瘋搶10萬張門票，到演唱會期間場外仍有近萬名觀眾不離不棄，場面非常壯觀。孫燕姿感慨「難以形容」、「被震撼到」：場內被一股很一致、很波浪形的聲音圍繞；場外又有一群很愜意地聽歌喝茶吃零食、很溫暖地跟唱、偶爾吶喊的觀眾；散場時更有大批歌迷自發大合唱，唱出青春、遺憾和共鳴——「看着視頻感覺有人在旁邊切洋蔥。」



睽違十年，華語樂壇天后孫燕姿舉辦「就在日落以後」（AUT NIHILO）巡迴演唱會，掀起搶票熱潮。

從「日落以前」到「日落以後」

沉澱等待過後開啟「時光對話」

孫燕姿近年為了家庭淡出樂壇，原定於2020年舉辦慶祝出道20周年的「就在日落以前」巡迴演唱會，但受新冠疫情和兒子升中而延期，直至今年重新展開，演唱會主題也更改成為「就在日落以後」。孫燕姿表示：「日落以前沒能相聚，那就日落以後極美歡慶！！」——這寓意經歷沉澱與等待後，生命迎來全新的曙光與無限的可能。

演唱會主題的外文名稱是拉丁文「AUT NIHILO」（或許什麼都不是），同樣是源自「孫式哲學」的人生體悟：「跌跌撞撞的人生，有時覺得或許自己什麼都不是，又或許應該抓住所有的過去，奮不顧身地再向前進」，「把生命中的每個日落串起，日落之前的燦爛，日落之後的勇氣，一切都值得從零開始。希望這次能與你們再創造美好的回憶。」而這場孫燕姿和歌迷朋友的大型派對，以「極美、未知、夢境、生活、人物」五大篇章，巧妙地將孫燕姿的音樂生涯與歌迷的成長歷程有機融合，就像一場橫跨25年的時光對話。

首站分別於4月5日、4月6日、4月12日、4月13日在新加坡室內體育館連開四場，吸引2.8萬名來自世界各地，尤其是新加坡、馬來西亞，以及中國內地、香港、台灣的歌迷到場支持。至最後一場，演唱會團隊更在隱瞞孫燕姿的情況下，邀請同屬新加坡籍的「華語樂壇天王」林俊傑（JJ）假扮合聲老師，然後驚喜現身與她合唱《我懷念的》。孫燕姿笑言當時相當「驚喜跟驚嚇」，「以為男合聲老師的聲音怎麼會越來越大聲，轉頭才發現是他」；她又說，很怕麻煩到朋友，所以一直不敢邀請同樣正在舉辦巡演的對方擔任嘉賓，不料對方竟然抽空到場為她加油打氣，為新加坡站最後一場增添了多一分溫暖。

+ 2

上海：創下售票平台「想看」紀錄

「頂流」肖戰悄悄入場支持偶像

4月26日和4月28日，孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會移師上海體育場，拉開中國地區巡演的序幕，吸引9.2萬名歌迷捧場。內地巡演門票由480元至1680元人民幣，根據票務平台「大麥網」的數據顯示，早在開售之前，孫燕姿上海站已經創下125萬人「想看」的紀錄；至開票後「想看」人數更飆升至178萬，刷新了女歌手在內地演唱會單站「想看」的新高，而9.2萬張門票瞬即秒速售罄，社交媒體上「求加場」呼聲不斷。

作為1985年至1990年出生的一代，很多人的青春裏都少不了「孫燕姿」，所以這次演唱會也被歌迷稱為「遲到的青春之約」，數以萬計的粉絲從天南地北前往巡演之地。在上海站的點歌環節當中，就有來自香港的歌迷幸運點唱《開始懂了》，理由是「在人生很多的分岔路口，總會想起這句歌詞：『開始懂了～快樂是選擇～』」，引發全場共鳴。

內地「頂流」小生肖戰也是孫燕姿的粉絲，他被拍到戴着口罩坐在中控台上觀賞演唱會。事後，肖戰在「新浪微博」發表貼文表示：「曾經聽你唱着『25歲的，學着大人應該有的動作』的我一直在想25歲啊，真的好遙遠，那時候的自己會是什麼樣子？轉眼間現在的自己卻也離『25的我』越來越遠...但一直都在努力學習成為一個大人，成為一個像你（孫燕姿）一般閃閃發亮的大人。」貼文獲得992萬人點讚、超過100萬人留言幫他「追星」，最後成功爭取孫燕姿回應：「你已經是一個閃閃發亮的大人了。肖戰加油，平日快樂！」

+ 2

深圳：鼓勵歌迷記得做自己

追求各自美好才是「致敬人生」

5月16日和5月18日，孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會登陸深圳大運中心。有了前兩站的口碑，孫燕姿深圳站更是一票難求；從「大麥網」數據可見，正式售票之前，已經有接近100萬人表示「想看」，在開票後更飆高至127萬人，兩場合共7.12萬張門票秒速售罄。

歌迷除了被孫燕姿的歌聲折服，更加被她的真實和坦誠所感動。她在演唱會上分享家庭生活、調侃身材變化，暢談對於「平日快樂」的想法，希望自己和歌迷一起勇敢保護內心深處的平靜。在點歌環節中，一名年輕男歌迷分享了自己的故事：「以前我就是一個很直的人，很很多人不喜歡我這樣，所以我就會改變自己；後來聽到了《直來直往》這首歌，我就覺得我還是做自己比較好。」孫燕姿當場鼓勵他說：「你要千萬記得做你自己。」

演唱會開場後，大運中心場外仍有大量歌迷聚集，隔空陪伴偶像「唱」演唱會；事後孫燕姿也特別在「新浪微博」上載場外觀眾合唱《我懷念的》的片段，直言非常「可愛」。孫燕姿又分享了經過8場演出後，對於演唱會主題的深刻體會：「原本的『日落以前』，現在好像已經不記得是為了什麼而要趕着完成了。『日落以後』，從現在開始，一切就在日落以後。」而之所以有這番感慨，是因為「我看到年紀輕輕生活迷茫的18歲弟弟，看到跟著我的腳步和我一樣當媽媽的女士，看到不放棄追求自由的單身男女，看到熱情大叔，看到中年母親。當我們一起唱的時候，我想我們都一樣，心裏獨有的回憶又得到了釋放。」

+ 3

北京：200萬人搶9萬張門票

場內場外散場都有「洋蔥」

6月13日和6月15日，「燕子」終於飛到「鳥巢」——孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會空降北京俗稱「鳥巢」、可以容納9.1萬個座位的國家體育場，孫燕姿也成為第四位在鳥巢開唱的華語女歌手，而她首次踏足鳥巢演唱是在2008年「北京奧運」閉幕禮上，與周華健、劉德華等重量級歌手帶領56個中華民族代表合唱《遠方的客人請你留下來》。

是次演唱會的舞台設計相當震撼，在新加坡就以71公尺寬、14.5公尺高的LED銀河牆、19公尺長延伸舞台，刷新新加坡室內演唱會紀錄；如今座落鳥巢難免需要「犧牲」不少座位才能呈現團隊的巧思，把舞台化作足以承載歌手和歌迷的音樂與情感的奇幻容器。加上現場安全管控等因素，孫燕姿這兩場演唱會實際可售票數只有8.6萬張，而在供求嚴重失衡的情況下，北京站再次引爆搶票熱潮——開售之前，「想看」人數達到122萬人，但更驚人的數據顯示，實際預約購票人數接近200萬人；而開售時，不消15秒已經全部售罄。

未能成功購票的歌迷熱情不減，早在演出開始之前，已經在鳥巢外圍搶佔最佳的聽歌位置，帶上野餐布、折疊椅、充氣墊等工具，買了些酒、茶、零食、外賣，悠哉悠哉地坐在場外和孫燕姿一同歡唱。根據現場人士粗略估計，場外起碼聚集了近萬名歌迷。孫燕姿與場內觀眾互動期間，也特別提到場外觀眾，不但隔空和他們打招呼、感謝他們不辭勞苦不離不棄，更請場內觀眾保持肅靜，讓她聽聽場外的呼聲，而數秒後真的傳來悠揚的叫聲。演出結束後，孫燕姿在社交媒體上感慨「在鳥巢開唱的體驗我難以形容」、「這是歌手被觀眾震撼到的時刻」：場內被一股很一致、很波浪形的聲音圍繞；場外又有一群很愜意地聽歌喝茶吃零食、很溫暖地跟唱、偶爾吶喊的觀眾；散場時更有大批歌迷自發大合唱，唱出青春、遺憾和共鳴——「看着視頻感覺有人在旁邊切洋蔥。」