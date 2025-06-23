關智斌拒跟社會人生時間表　自爆童真事：每去一個地方都搵雪糕食

關智斌（Kenny）全新廣東作品《永遠的彼得潘》上架，新歌講述雖然「世界是大人遊戲」，但心底的我們仍然是昨日那位小孩，仍然保有一顆童心。Kenny透露歌曲靈感來自一篇關於「彼得潘症候群」的報道：「形容有啲出咗嚟社會做嘢嘅人、成長咗嘅人，其實佢哋唔想長大，想繼續過返以前細路仔嘅生活。」他笑言想証實自己是否都患上「彼得潘症候群」，「因為其實好多人都會話我個樣或者我嘅人生處事態度，好多時都好似個小朋友咁樣，於是我就去研習呢個課題，睇吓自己會唔會係有呢個病。」隨後感觸起來，「其實每個人心裡面都住住個理想嘅自己，只係被現實磨平咗。」

關智斌（Kenny）全新廣東作品《永遠的彼得潘》上架，新歌講述雖然「世界是大人遊戲」，但心底的我們仍然是昨日那位小孩，仍然保有一顆童心。

被問到是否「長不大男孩」，Kenny直認不諱，「都係，最初冇呢個『覺悟』，但當我發現身邊朋友進入人生另一個階段，好似結婚生仔，我先發現自己從來冇跟社會嘅人生時間表。」「學習」是Kenny最保留到童真的一面，「我會突然想學新語言、玩攀石，最近仲研究緊設計自己嘅公仔同動畫人物，睇吓有冇機會推出。」而最孩子氣的嗜好，他即童心大爆發，「我發覺我每去一個地方都會特登搵嗰個地方嘅雪糕去食，我諗呢個係最保留到我小孩嘅感覺。」

Kenny透露歌曲靈感來自一篇關於「彼得潘症候群」的報道：「形容有啲出咗嚟社會做嘢嘅人、成長咗嘅人，其實佢哋唔想長大，想繼續過返以前細路仔嘅生活。」

Kenny拒跟社會的人生時間表，「身邊朋友進入人生另一個階段，好似結婚生仔，我先發現自己從來冇跟社會嘅人生時間表。」他亦對於學新技能很有興趣。

最孩子氣的嗜好，他即童心大爆發，「我發覺我每去一個地方都會特登搵嗰個地方嘅雪糕去食，我諗呢個係最保留到我小孩嘅感覺。」

今次MV Kenny亦有親自參與構思，最初Kenny想MV有五至六個角色，結果被導演麥曦茵「撳住」：「最後係三個唔同社會階層角色 - 上班族、垃圾房推車嘅工友同外賣嘅哥哥。」Kenny指麥曦茵對每個角色及當中的故事都了解透徹，「最後就呈現咗而家呢個我自己覺得好感人嘅MV，自己都提議咗好多，例如我想用航拍機整咗個好有Peter Pan嘅視覺。」而最得意的就是飾演小飛俠的童星，「佢朝早拍到夜晚都冇扭計，仲成日整蠱我哋。」

新歌由Dickson Wong作曲、黃兆銘編曲、陳考威監製，以旋律呈現成長嘅掙扎。Kenny希望透過歌曲提醒大家：「就算世界幾現實，都要記住心裡面個Peter Pan！」