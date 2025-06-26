TWICE演唱會2025香港｜《THIS IS FOR》門票攻略+購票連結+座位表

【TWICE演唱會2025香港】TWICE出道十年以來首次在香港舉辦演唱會！韓國人氣女團TWICE 9位成員娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢、彩瑛、子瑜即將帶著她們的《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會於2025年12月6日登陸香港啟德體育園啟德主場館。即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表！



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(twicetagram@Instagram)

TWICE演唱會2025香港 | 詳情

演唱會日期：2025年12月6日 (星期六)

演唱會地點：啟德體育園啟德主場館

門票價錢：待公布

優先購票：待公布

公開發售：待公布

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TWICE演唱會2025香港 | 座位表

待公布 (啟德主場館的座位表將於稍後公佈，請留意官方發布)

TWICE演唱會2025香港 | 歌單

雖然目前尚未公布TWICE演唱會香港站的具體歌單，但ONCE們可以趁此機會重溫TWICE歷年來膾炙人口的歌曲，包括：《CHEER UP》、《TT》、《Alcohol-Free》、《KNOCK KNOCK》、《SET ME FREE》、《ONE SPARK》等。

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