康堤新歌《doll》MV有母親徐濠縈加持 3分鐘狂轉造型換足五套衫
撰文：金秀玲
出版：更新：
陳奕迅（Eason）與徐濠縈愛女陳康堤（CONSTANCE）早前正式宣布加盟香港華納音樂，今日（26日）推出首支英文單曲《doll》。這首歌由她與詞曲創作人兼製作人Ernest Choi共同創作，用《doll》作為比喻，描繪出像被操控的洋娃娃般被操縱的感受。
康堤正式進軍樂壇，父母都非常支持！日前花絮釋出時，Eason在女兒的社交平台留言：「soooooo happy and soooo pride of you, my dearest dorda. Have fun please~（很開心也很為你自豪，我親愛的女兒，好好玩吧！）」而MV片尾的工作人員名單中，亦見到母親徐濠縈的英文名Hilary Tsui，本身是時尚達人的她，當然是為女兒擔當服裝指導！
見康堤在3分鐘的MV中，共換了黑、白、灰、啡、黑、紅五套衫，身型高瘦的她將衫駕馭得非常好。而MV中不乏跳舞鏡頭，康堤擺甫士感覺熟練，完全不像新人，更似足母親的型格，有網民說：「好多個鏡頭都以為係啊徐🤣🤣」
網民認為作為超級星二代的康堤，都遺傳到爸爸的靚相，在MV下留言：「真係人美聲靚，同埋個MV都好有個性」、「MV拍得超高級！」、「期待你和Eason合唱！」