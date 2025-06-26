康堤新歌《doll》MV有母親徐濠縈加持　3分鐘狂轉造型換足五套衫

陳奕迅（Eason）與徐濠縈愛女陳康堤（CONSTANCE）早前正式宣布加盟香港華納音樂，今日（26日）推出首支英文單曲《doll》。這首歌由她與詞曲創作人兼製作人Ernest Choi共同創作，用《doll》作為比喻，描繪出像被操控的洋娃娃般被操縱的感受。

康堤以英文單曲出道。

自己亦有份參與創作。

康堤正式進軍樂壇，父母都非常支持！日前花絮釋出時，Eason在女兒的社交平台留言：「soooooo happy and soooo pride of you, my dearest dorda. Have fun please~（很開心也很為你自豪，我親愛的女兒，好好玩吧！）」而MV片尾的工作人員名單中，亦見到母親徐濠縈的英文名Hilary Tsui，本身是時尚達人的她，當然是為女兒擔當服裝指導！

小時候的康堤。（IG@hilaryxtsui）

陳奕迅曾說過，康堤小時候肥嘟嘟，塊面好「包」，因此叫她做包包。（資料圖片）

康堤出生時，陳奕迅送了一首《大個女》給她，唱片封套更是康堤的照片。

前年康堤在演唱會上聽到爸爸唱《大個女》，當場落淚。（影片截圖）

康堤的新歌《doll》MV於6月26日晚推出。

康堤首次出歌，徐濠縈當然力撐！（微博圖片）

從片尾見到，今次服裝由徐濠縈負責。（YouTube@CONSTANCE 康堤）

見康堤在3分鐘的MV中，共換了黑、白、灰、啡、黑、紅五套衫，身型高瘦的她將衫駕馭得非常好。而MV中不乏跳舞鏡頭，康堤擺甫士感覺熟練，完全不像新人，更似足母親的型格，有網民說：「好多個鏡頭都以為係啊徐🤣🤣」

一開始，康堤穿著黑色背心裙。（YouTube@CONSTANCE 康堤）

然後轉成All back髮型及身穿氣質白裙。（YouTube@CONSTANCE 康堤）

第三套，深灰色裙。（YouTube@CONSTANCE 康堤）

第四套，啡色上衣襯卡其色裙。（YouTube@CONSTANCE 康堤）

很搶眼的紅色裙。（YouTube@CONSTANCE 康堤）

MV中，康堤對鏡頭擺Pose、做表情都非常熟練。（YouTube@CONSTANCE 康堤）

康堤遺傳了母親的型格，MV中有幾幕都彷似見到徐濠縈一樣。（YouTube@CONSTANCE 康堤）

MV中也有跳舞鏡頭。（YouTube@CONSTANCE 康堤）

網民認為作為超級星二代的康堤，都遺傳到爸爸的靚相，在MV下留言：「真係人美聲靚，同埋個MV都好有個性」、「MV拍得超高級！」、「期待你和Eason合唱！」