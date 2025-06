康堤新歌《doll》MV有母親徐濠縈加持　3分鐘狂轉造型換足五套衫

陳奕迅(Eason)與徐濠縈愛女陳康堤(CONSTANCE)早前正式宣布加盟香港華納音樂,今日(26日)推出首支英文單曲《doll》。這首歌由她與詞曲創作人兼製作人Ernest Choi共同創作,用《doll》作為比喻,描繪出像被操控的洋娃娃般被操縱的感受。

康堤以英文單曲出道。

自己亦有份參與創作。

康堤正式進軍樂壇,父母都非常支持!日前花絮釋出時,Eason在女兒的社交平台留言:「soooooo happy and soooo pride of you, my dearest dorda. Have fun please~(很開心也很為你自豪,我親愛的女兒,好好玩吧!)」而MV片尾的工作人員名單中,亦見到母親徐濠縈的英文名Hilary Tsui,本身是時尚達人的她,當然是為女兒擔當服裝指導!

小時候的康堤。(IG@hilaryxtsui)

陳奕迅曾說過,康堤小時候肥嘟嘟,塊面好「包」,因此叫她做包包。(資料圖片)

康堤出生時,陳奕迅送了一首《大個女》給她,唱片封套更是康堤的照片。

前年康堤在演唱會上聽到爸爸唱《大個女》,當場落淚。(影片截圖)

康堤的新歌《doll》MV於6月26日晚推出。

康堤首次出歌,徐濠縈當然力撐!(微博圖片)

從片尾見到,今次服裝由徐濠縈負責。(YouTube@CONSTANCE 康堤)

見康堤在3分鐘的MV中,共換了黑、白、灰、啡、黑、紅五套衫,身型高瘦的她將衫駕馭得非常好。而MV中不乏跳舞鏡頭,康堤擺甫士感覺熟練,完全不像新人,更似足母親的型格,有網民說:「好多個鏡頭都以為係啊徐🤣🤣」

一開始,康堤穿著黑色背心裙。(YouTube@CONSTANCE 康堤)

然後轉成All back髮型及身穿氣質白裙。(YouTube@CONSTANCE 康堤)

第三套,深灰色裙。(YouTube@CONSTANCE 康堤)

第四套,啡色上衣襯卡其色裙。(YouTube@CONSTANCE 康堤)

很搶眼的紅色裙。(YouTube@CONSTANCE 康堤)

MV中,康堤對鏡頭擺Pose、做表情都非常熟練。(YouTube@CONSTANCE 康堤)

康堤遺傳了母親的型格,MV中有幾幕都彷似見到徐濠縈一樣。(YouTube@CONSTANCE 康堤)

MV中也有跳舞鏡頭。(YouTube@CONSTANCE 康堤)

網民認為作為超級星二代的康堤,都遺傳到爸爸的靚相,在MV下留言:「真係人美聲靚,同埋個MV都好有個性」、「MV拍得超高級!」、「期待你和Eason合唱!」