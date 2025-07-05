鄭希怡內地巡唱觸礁廣州騷延期　傳滯銷：不妥協不將就

前英皇小花，現年43歲鄭希怡（Yumiko）近年長駐內地工作，早前興奮宣布處女內地巡唱，首場8月在廣州舉行。未料到日前主辦方突然宣布「因演出大型定制舞美設備進場受限，且實際可用的搭建及綵排時間無法滿足演出要求，決定本次廣州演出延期。」



現年43歲鄭希怡（Yumiko）近年長駐內地工作。（IG：@yumiko.chengy）

現年43歲鄭希怡（Yumiko）近年長駐內地工作。（IG：@yumiko.chengy）

鄭希怡（Yumiko）KEEP得相當好。（IG：@yumiko.chengy）

鄭希怡（Yumiko）KEEP得相當好。（IG：@yumiko.chengy）

當年以唱跳歌手身份出道，YUMIKA一曲《相對濕度》唱到街知巷聞。淡出樂壇多年早前宣布首次舉行內地巡唱，及後傳出滯銷再宣布延期。7月4日YUMIKO親自在社交網留言：「唔好意思，8月16日的演唱會要改期了。對上一次開show已經係20年前，今次對我黎講，唔只係一個商業演出，而係記錄我這20多年的成長歷程，有好多畫面想要實現。但和主辦方意見有些不統一，大家商量後，決定延期。買咗飛嘅朋友，非常對不起，相關部門會盡快安排退票，請留意通知。

YUMIKO又表示：「已經到了一個該成熟的年紀，但還是這麼不妥協，不將就，實在改不了這該死的任性。我只希望呈現出来的，能夠不留遺憾，請原諒我這個處女座。消息出咗之後，好多Fans都DM我，關心和慰問我，真係好感動。放心，我👌！你哋請晒大假、又訂機票酒店嚟捧我場，依家仲嚟安慰我，真係唔好意思⋯ 所有受影響的朋友，可以和工作室聯絡，我們會安排賠償。」