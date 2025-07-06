專訪｜Y2K香港舞曲製作人James Ting

有一說法指時尚、潮流，每20年一個循環。在2025年，我們正經歷著Y2K的復古風潮，在流行文化的各個範疇上得以體現，其中之一便是音樂。千禧年代的廣東歌盛載著獨有氣息，一首又一首電子舞曲早已植根樂迷腦中。從近期各大廣東歌派對影片中可見，千禧年代的舞曲佔有很大篇幅，Twins、Cookies和陳慧琳等的舞曲無一例外。本月專欄有幸邀請曾製作多首經典作品例如《心急人上》和《Ichiban興奮》的香港音樂人James Ting丁偉斌，與讀者一同乘坐時光機回到千禧年代，重溫昔日的故事。

James Ting丁偉斌。

波盛：見到香港樂迷再次追返千禧年代嘅歌尤其係舞曲去聽，你嘅感覺係點?

James：我感覺真係，而家真係興返20年前嗰啲嘢喎，我嘅時間嚟咗喇終於等咗20年！咁係一件好開心嘅事，見到而家嘅派對以廣東歌嘅快歌做主題，我覺得係一件好有趣嘅事。因為一直以來好似香港大部分都係一啲情歌慢歌為主導，反而廣東話嘅快歌都差唔多係要全民起舞嘅時候。

波盛：當時你喺90年代至千禧年代嘅廣東話市場做廣東話快歌或者舞曲，係一件點嘅事﹖

James：我記得其實90代尾嘅時候做快歌嘅人唔多。咁我嗰陣時幫Sammi（鄭秀文）做咗幾首，譬如話《一夜成名》同《星秀傳說》。我記得係唱片公司佢哋話畀我聽成隻唱片Sammi已經搞掂曬，但大部分都係慢歌，仲爭一首快歌，搵勻香港無乜人做快歌，就問我可唔可以快快脆脆整一首，咁我就幫佢寫咗首《一夜成名》。對我嚟講，係一樣我最鍾意嘅嘢，而且冇乜人做嘅時候，我覺得係一個可以畀我試嘅市場。

波盛：當時有機會幫鄭秀文做歌，你係抱住咩諗法去整《一夜成名》出嚟﹖

James：我諗緊一啲類似Georgio Moroder、70年代Disco、Dancing Queen、Donna Summer嗰種形式嘅音樂。幻想喺亞洲舞台，喺一間好有型嘅夜店嘅舞台上面演出會係點呢，咁我就整咗首歌出嚟。自此之後，市場上面嘅人都知道，就開始越嚟越多人搵我去做Remix或者快歌。其實做快歌個旋律有好多方面都有啲特別，做法同慢歌有啲唔同。我相信我自己喺呢方面都可能拿捏得幾好。

Donna Summer被稱為「Queen of Disco」，推出多首大熱Disco作品例如《Hot Stuff》和《I Feel Love》。

波盛：形唔形容到寫快歌同慢歌嘅分別係點樣?

James：寫快歌好多時我哋係要諗一個類似口號嘅副歌hook line。咁呢個口號，我每做一首歌嘅時候，可能會諗十個唔同嘅想法，跟住我就會沉澱，擺低喺度幾日。過幾日之後我會問返自己，前幾日你諗咗嗰啲旋律你仲記唔記得，如果仲哼到出嚟，咁呢首應該得喇。

我一定要搵自己做白老鼠。整一首歌出嚟你要佢有聲可以「啦啦啦」唱到，我相信好多人都做到。但如果你要呢一個旋律令人琅琅上口，甚至乎聽一兩次已經可以即刻識得唱，呢個係需要有技巧。

波盛：有好嘅旋律之後，就到編曲。依家就可以用電腦做到好多嘢，當時嘅製作方法又係點﹖

James：當年嘅電腦冇而家咁先進，我都係用一啲類似電腦但個處理器好簡單嘅合成器。例如TR-808 依部經典嘅鼓機，專門運行一個節奏程序，可以觸發例如Kick Drum、Snare同Hi-hat嘅聲。

而808 佢個優點係咩呢﹖就係當時佢個程序可以話係好蠢，變咗佢每一下運行出嚟嘅Pattern都係會有少少唔同，情況就好似我倒十杯水，無可能十杯嘅分量都可以精準地一模一樣。但依樣反而係個優點，相反而家電腦整出嚟嗰啲嘢，太過一模一樣，變咗你不停重複其實會感覺到悶。

由日本Roland推出的經典鼓機TR-808，對現代音樂例如電子音樂和Hip Hop影響深遠。

波盛：每個年代嘅舞曲，佢嘅聲音特質都有唔同。如果特別講你熟悉嘅Y2K舞曲，你覺得有啲咩特色﹖

James：我諗Y2K年代嘅舞曲好多都係嚟自90年代嘅電子音樂。90年代嘅電子音樂，我覺得最初Techno文化開始嘅時候係好正，我好鍾意一啲Ambient Techno或者Intelligent Techno。嗰陣時嘅 Techno音樂係好主張你點樣諗到一啲好有型、好高IQ或者高科技嘅嘢。

慢慢延伸到Y2K嘅時候就開始百花齊放，譬如話Prodigy比較Jump Punk Rock同埋一啲唔同電子器材去做出嚟嘅音樂。又或者Y2K年代嘅DJ文化，有Tiësto、Carl Cox依啲人出咗嚟，Rave Party文化喺市場入面已經係一個幾成熟嘅商業活動，好多人會真真正正投入呢一個環境入面。譬如歐洲嘅Love Parade，成個德國有幾十萬人喺條街度開一個大型派對。我好期待香港好快會出現，仲要係廣東歌。

波盛：喺社交媒體見到而家嘅廣東歌派對，有一首歌一定走唔甩就係出自你手嘅《心急人上》。可唔可以講吓依首歌係點誕生﹖

James：依首歌有好多個唔同嘅故事啦。最初Cookies唱片公司搵我嘅時候，我做咗一首叫《Ichiban興奮》畀佢哋。但公司覺得副歌嗰句「One-Two-Three-Four」小朋友咗啲，佢哋想要型啲嘅風格。咁啱Twins開演唱會需要主題曲，《Ichiban興奮》就去咗Twins度。Cookies嘅唱片公司問可唔可以整第二首，就寫咗《心急人上》。

《心急人上》我諗旋律嘅時候，我要人哋一聽個副歌就有好大衝擊，我就諗到隻歌一開始一開口就係第一個副歌唱八度，呢樣嘢喺流行曲入面唔算多。好多人都係循序漸進咁樣嚟去寫個旋律，變咗依首歌一開始就已經係咁樣，好容易成為一種記憶點。

波盛：而依首歌另一個評語，就係Bassline好勁。個編曲又係點進行﹖

James：我做Cookies之前我做Shine，已經一直搵一班同我好熟嘅日本樂手，佢哋就係嚟自日本殿堂樂隊爆風Slump，包括有鼓手Funky末吉同低音結他手Barbeque Wasada。Shine最初嘅唱片同Cookies九人時期嗰兩隻唱片，大部份嘅Rhythm Session都係搵依兩位樂手演奏。

當《心急人上》嘅編曲人Billy Chan用Program整咗編曲嘅MIDI後，我就搵兩位打鼓同彈Bass。好多時我叫佢哋按住Program演奏後，由於佢哋係好鍾意玩Jam同Live嘅音樂人，我就會叫佢哋自由地喺上面加啲佢哋比較Funky嘅元素落去，嗰陣時佢哋就最開心喇。Bass手其實彈咗四、五個版本，大家依家聽到嘅成品係我將佢哋剪輯後嘅版本。其實中間有一個獨奏部份有啲拍線嘅Funk Bass，最初係無嘅。然後我見到佢另一Take大部份都係Funky、拍線嘅Bassline，我就刻意地將佢剪出嚟放喺Music Break度。

日本殿堂級樂隊爆風Slump。本地經典歌曲《火熱動感La La La》正是改編他們的《東京拉丁系小姐》。

波盛：除咗《心急人上》非常出名，發現James你仲整咗好多好受歡迎嘅兒歌，例如《問題天天都多》、《爆裂旋風》。最有趣嘅係撇除歌詞意思，依啲兒歌嘅音樂係夾到Y2K年代其他舞曲。依啲歌嗰陣又係點構思﹖

James：非常好呢個問題，第一次有人咁樣問我。我細個嘅時候好鍾意聽《咸蛋超人》嗰啲主題曲，佢哋都係用啲好Funky嘅音樂做底，完全無諗過兒歌嘅音樂就一定要簡單易明，超乎咗年齡界限。音樂最緊要係好聽、係咪可以帶動到人。何況小朋友係最純真嘅時候，我哋更加要畀啲好嘢佢哋。

而《問題天天都多》係一首改編歌曲，係織田哲郎作曲，本身係一個Live Band編曲版，同香港版嗰種好舞曲係完全兩樣嘢嚟。嗰陣時我係去日本睇到一個兒童節目，節目入面其中一首兒歌係由日本殿堂級組合電氣Groove嘅 石野卓球整，佢做咗一首好電子嘅兒童音樂。嗰陣我就覺得「嘩！咁樣嘅兒童音樂我都真係未聽過。」

跟住無耐我就收到監製黃紀華嘅邀請，佢搵我做一首卡通歌嘅編曲，我一聽到「Beli Bala Beli Bala」就覺得好有興趣。而佢依段副歌嘅旋律係好洗腦，我聽完就知道一定要加啲909 Kick Drum落去，同埋90年代有好多Happy Hardcore嘅音樂，都擺落兒童音樂入面，所以我就覺得《問題天天都多》喺個Party入面係一啲違和感都無。

波盛：你咁鑽研電子音樂，其實係由幾時開始鍾意﹖

James：好似頭先咁講，我細個嘅時候已經聽好多卡通片主題曲，佢俾到我一種可以去到第二個超乎想像嘅空間。然後我細個嘅時候，爸爸就帶咗我同細佬去睇套電影叫做《第三類接觸》，影響咗我一生。因為入面嘅人係用合成器去同外星人溝通，佢有幾粒音符，就係咁同一艘宇宙船嘅母艦溝通。睇完之後隔咗個幾兩個禮拜，我老豆真係癲到買咗台大型電子琴返嚟，嗰刻係好興奮㗎。先旨聲明佢唔識音樂，我絕對相信佢買嗰台電子琴返嚟係想同外星人溝通。由嗰陣開始我就對電子音樂同電子合成器好有興趣。

同埋我爸爸成日買好多黑膠碟，其中一隻係嚟自日本殿堂級嘅電子音樂人叫做富田勳。佢玩返Star Wars個主題曲，但係用一個好似吹口哨嘅聲去玩。我後來先知道佢係用一部Moog Synthesizer去模仿人吹口哨嘅質感。

James Ting形容影響他一生的電影，《第三類接觸》。

波盛：喺寫歌方面，又有無一啲影響你好深嘅音樂人﹖

James：我好鍾意一個作曲家叫筒美京平，佢差唔多好似係一個日本嘅顧嘉煇咁樣，佢創作咗成幾千首歌，橫跨好多個年代。佢寫既旋律靚到不得了，基本上佢作出嚟嘅歌你比邊個人唱都會好聽，即係去到一個咁樣嘅地步。所以佢就係我創作歌曲旋律嘅啟蒙。

編曲方面我就受好多唔同英倫嘅電子音樂影響，譬如話80、90年代係Synthpop喺主流市場大行其道嘅時候，就係我啟蒙嘅來源。直到90年代我喺加拿大讀音響工程，有好嘅機會去研究唔同機器嘅操作模式，嗰陣就更加投入去製作自己嘅Demo。

筒美京平是James Ting在旋律創作方面的啟蒙。

波盛：除咗睇返以前美好嘅時光，而家都要有新作品先可以承接到。就好似你最近都同三日月節拍合作出咗新歌《GAME START》。

James：係呀冇錯冇錯！我覺得好多人都會喺個Party嘅Dance Floor度，喺佢哋跳舞嘅時候個DJ播啲咩歌，就會成為佢哋嘅啟發，所以點解今日我可以講得出呢啲嘢，好多時都係因為當年嘅我去Party，然後受到好多唔同嘅影響下，我先至可以做到今日所講出嚟嘅作品。所以我覺得呢樣嘢係真係要大家一齊去推動成件事，先至可以行得更加遠。

波盛：除咗有《GAME START》呢首新歌，嚟緊你都搞一個大Party。點解會有依個諗法嘅﹖

James：其實我哋諗咗兩年㗎喇。兩年前機緣巧合下有一個朋友同我講，其實我咁多唔同嘅音樂作品，真係可以諗下做一個音樂會。咁我覺得其實都係幾好玩嘅事，好多唔同嘅轉接啦，咁我哋就真係開始推動呢件事。亦都好幸運地有好多唔同嘅朋友支持，令到我哋成件事越行越多豐富嘅內容出咗嚟。我哋7月12號喺麥花臣場館就會有一個叫《心急人電音祭》嘅大型活動，入面有好多唔同嘅嘉賓、DJ，仲有好多唔同嘅偶像。因為我好相信跳舞音樂同埋偶像歌曲，又或者而家好多新晉女團，甚至唔同嘅artist，都係可以藉住一個新嘅文化嘅表現形式，去推動我哋嘅一個潮流。

《心急人電音祭》將於7月12日在麥花臣場館舉行。