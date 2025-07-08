曾傲棐六年磨一劍　推處男作曲作品最多謝恭碩良：想為放榜生打氣

曾傲棐（Arvin）今日（8日）推出第二首派台歌《心の進化藥》，這次Arvin不單上止唱，更首次挑戰作曲。而這首「六年磨一劍」的作品，副歌部份竟然是他中學時期的「陳年存貨」，直到今年先跟音樂人恭碩良（Jun）一齊砌埋verse同bridge，聽到都覺得夠晒熱血。

曾傲棐（Arvin）推出本年第二首派台歌《心の進化藥》，這次Arvin不單上止唱，更首次挑戰作曲。

這首「六年磨一劍」的作品，副歌部份竟然是他中學時期的「陳年存貨」，直到恭碩良幫手砌verse同bridge後，聽到都覺得夠晒熱血。

Arvin自爆創作靈感隨心，「當初開始寫呢隻歌嘅靈感係突然覺得身邊好多事都好值得講一聲多謝，就寫低咗副歌。」新歌走輕快節奏曲風，原來是想趁放榜季為應屆考生打氣，「同Oscar（填詞人）講想做一隻勵志歌，提醒大家照顧好自己先，慢慢行落去。」首次作曲過關，下次會否有自己填詞的作品？Arvin笑住話：「下次可能會試填詞㗎，不過我啲文筆仲要修煉吓！」

Arvin原來是想趁放榜季為應屆考生打氣，表示：「同Oscar（填詞人）講想做一隻勵志歌，提醒大家照顧好自己先，慢慢行落去。」

首次作曲過關，下次會否有自己填詞的作品？Arvin笑住話：「下次可能會試填詞㗎，不過我啲文筆仲要修煉吓！」

繼上次《時間的碎片》後，Arvin除了再邀來恭碩良（Jun）為新歌監製，這次更一起創作，「有好直接嘅火花衝擊。自己唔係一個特別對創作有信心嘅人，有一位咁有經驗嘅音樂人循循善誘去一齊做一隻歌出嚟，我覺得係一個不可多得嘅經驗。」六月時，Arvin到日本旅居一個月，提到難忘事，原來又跟Jun有關，「喺日本當地做咗一隻歌嘅Mixing同埋Mastering。因為下一隻歌當初寫嘅時候已經好想做一隻有啲動漫風、JRock元素作品。同埋阿Jun又畀咗個好大嘅驚喜我，幫我彈lead guitar嘅Dale，好驚喜咁出現咗喺東京嘅錄音室，我諗呢個都算係我人生中最難忘嘅初見。」

六月時，Arvin到日本旅居一個月，在當地做了一隻歌的Mixing和Mastering，是走動漫風、JRock元素作品。他透露：「阿Jun又畀咗個好大嘅驚喜我，幫我彈lead guitar嘅Dale，好驚喜咁出現咗喺東京嘅錄音室，我諗呢個都算係我人生中最難忘嘅初見。」