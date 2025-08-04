姚焯菲被爆即將入讀名牌學府紐約大學　做Gaga、Taylor Swift師妹

現年18歲的「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）兩年前到新西蘭升學，去年以「Academic High Distinction」榮譽於奧克蘭拔萃女子學校（Diocesan School for Girls）畢業。Chantel去年12月中在新西蘭畢業返港，並透露將會留港近9個月，早前更正式加入TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》，飾演金城安表妹，成為熊家一份子。如今「休學期」終於完結，有傳媒爆Chantel即將重返校園入讀名牌學府紐約大學，成為美國巨星Lady Gaga、Taylor Swift等的師妹。

姚焯菲。（IG@chantelyiu）

青春！（IG@chantelyiu）

Chantel在新西蘭畢業返港後，即返港發展演藝事業，同時在這段時間慎重選擇升學去向。曾表示打算在英、美或香港繼續升學的Chantel，據知昨日(3日）在歌迷聚會上率先公布去向，最終決定入讀美國著名學府紐約大學，攻讀為期4年的Music Business課程，預計本月底便離港。

Chantel即將入讀名牌學府紐約大學。（IG@chantelyiu）

Chantel即將入讀名牌學府紐約大學。（IG@chantelyiu）

Chantel選擇的紐約大學是全球知名學府，全球名校排行榜第16位，亦是美國3大頂級名校之一。紐約大學名人輩出，包括兩位美國流行天后Lady Gaga及Taylor Swift，還有康城影后Rooney Mara，連美國總統特朗普的19歲三子Barron William亦是該校學生。至於Chantel選讀的Music Business更是紐約大學專有學科，她主攻音樂相關課程，似乎是全力為未來發展演藝事業，有指學費每年便要數十萬港元。

Chantel主攻音樂相關課程，似乎是全力為未來發展演藝事業。（IG@chantelyiu）

雖然Chantel即將要重返校園，但學校一年有兩次長假，故對其演藝事業未算構成重大影響，而新歌錄音及MV拍攝均可在美國進行，惟要忍痛暫別《愛．回家之開心速遞》劇組。