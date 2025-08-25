59歲林憶蓮近況曝光身形發福面目全非　網民反而力撐：唱得好就OK

現年59歲的樂壇天后林憶蓮神隱4年後復出舉行演唱會，現正開始了巡迴演唱會《迴響Resonance》，日前在青島開唱。有不少粉絲將當日的演唱會片段分享到內地社交平台，而林憶蓮的最新狀態竟惹來不少網民熱議。

林憶蓮。（視覺中國）

「迴響 Resonance」意味著聲音的回蕩，巡演將以時空交錯為主軸，帶領大家回溯林憶蓮的音樂旅程。

有網民在社交平台分享了欣賞林憶蓮演唱會的照片，並以「大家還能認出她嗎？」為題，成功引起其他網民注意。發文者續指：「看了好大一會兒才認出她來，很喜歡她唱的傷感歌曲，59歲了比年輕時圓潤漂亮了很多，年輕時瘦瘦的，眼睛小小的瞇成一條線但是很迷人，她真是越老越好看了，大家能認出她是誰嗎？」

有網民在社交平台分享了欣賞林憶蓮演唱會的照片。（小紅書）

林憶蓮雖然發福了不少，但狀態依然極佳。對於被指面目全非，有粉絲力撐偶像只要唱得好就夠。（小紅書）

從照片可見，留著一頭清爽短髮的林憶蓮穿上粉紫色西裝外套及白色闊褲，雖然身形比起年輕時發福了不少，但下巴依然尖尖，精神飽滿狀態極佳。有不少網民看到照片後，都忍不住留言表示：「隨便拍都很靚啊」、「我第一眼以為是鄭秀文」、「臉真的抗老」、「這是林憶蓮」、「誰認得出林憶蓮？」、「確實相差好大」、「臉型都看不出來了好吧」、「跟以前完全不一樣了！」、「演唱會只要敬業唱得好就行，長這樣又什麽問題，人都會變老變樣」、「其實唱得好就OK」。