59歲林憶蓮近況曝光身形發福面目全非 網民反而力撐：唱得好就OK
撰文：關穎賢
出版：更新：
現年59歲的樂壇天后林憶蓮神隱4年後復出舉行演唱會，現正開始了巡迴演唱會《迴響Resonance》，日前在青島開唱。有不少粉絲將當日的演唱會片段分享到內地社交平台，而林憶蓮的最新狀態竟惹來不少網民熱議。
有網民在社交平台分享了欣賞林憶蓮演唱會的照片，並以「大家還能認出她嗎？」為題，成功引起其他網民注意。發文者續指：「看了好大一會兒才認出她來，很喜歡她唱的傷感歌曲，59歲了比年輕時圓潤漂亮了很多，年輕時瘦瘦的，眼睛小小的瞇成一條線但是很迷人，她真是越老越好看了，大家能認出她是誰嗎？」
從照片可見，留著一頭清爽短髮的林憶蓮穿上粉紫色西裝外套及白色闊褲，雖然身形比起年輕時發福了不少，但下巴依然尖尖，精神飽滿狀態極佳。有不少網民看到照片後，都忍不住留言表示：「隨便拍都很靚啊」、「我第一眼以為是鄭秀文」、「臉真的抗老」、「這是林憶蓮」、「誰認得出林憶蓮？」、「確實相差好大」、「臉型都看不出來了好吧」、「跟以前完全不一樣了！」、「演唱會只要敬業唱得好就行，長這樣又什麽問題，人都會變老變樣」、「其實唱得好就OK」。