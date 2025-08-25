鍾鎮濤同「鍾幗鍾懿」唱爆雲頂演唱會　鍾氏三父女首組band演出

鍾鎮濤（B哥哥）日前到馬來西亞雲頂舉行他的《鍾鎮濤及時行樂演唱會》，今次B哥的個人演唱會，絕對是溫情滿滿。因為他的兩位寶貝女兒，都一起擔任他今次演唱會的特別嘉賓。



鍾鎮濤一家人合影（官方提供）

B哥說：「其實我係樂壇咁多年，都得過好多奬嘅，但其中最好、最重要嘅得奬作品，可以話係以下我所講嘅。我係睇住佢成長，睇住佢出道，我係相信佢可以接棒，將我嘅音樂傳承落去！我希望大家用熱烈啲掌聲，歡迎我最得意嘅作品 - 鍾懿。」鍾懿一直是B哥指定演唱會嘉賓，今次她除了與爸爸合唱《龍的傳人》外，更在爸爸的演唱會獨唱三首歌《假如我是真的》、《Hopelessly Devoted to you 》及《小鎮姑娘》，雖然鍾懿剛出道不久，但她的歌聲已經深得現場觀眾愛戴，大家都非常支持B哥這個「人生大獎」。

鍾氏三父女在舞台上放聲歌唱（官方提供）

接著B哥再說：「嚟到雲頂，大家都一定好想要Jackpot，所以我今晚都送個jackpot 俾大家。」B哥最小的女兒鍾幗便帶著結他出場，鍾幗自我介紹後，便說：「我今日係第一次嚟到雲頂表演，我好喜歡彈結他，好開心今日可以同爸爸、家姐一齊表演。」鍾幗、鍾懿加上B哥哥三人合唱一曲《Crazy little thing called love》。唱畢後，B哥說：「我完夢了，可以同兩個女夾band 玩，真係好正。」

鍾鎮濤與兩個女兒一齊同台夾Band完成夢想（官方提供）

能夠與兩個女兒一齊同台夾Band完成夢想，B哥表示最大功勞當然是他的太太，B哥說：「我心中最重要嗰一位… 一定係我太太，佢每日為我打理頭家，又陪住我走過好多人生嘅挑戰，如果唔係有佢，我都應該頂唔住！」之後便唱出《家裡家外》送給所有天下的太太們。

鍾鎮濤舞台照（官方提供）

今次B哥是繼七年後，再到馬來西亞雲頂開個人演唱會，他除了唱出《情變》、《讓一切隨風》、《只要你過得比我好》及《紅葉斜落我心寂寞時》等多首首本名曲外，到演唱會尾聲時，「鍾幗鍾㦤鍾鎮濤」再度合體，跟全場一起大合唱《sha la la》，全場氣氛高漲，觀眾們都跟著起身跳舞，最後演唱會就在一片歡呼聲中完滿結束。B哥哥今次這個《及時行樂演唱會》，繼馬來西亞後，將會再到新加坡及內地等地，進行巡迴演出。屆時「鍾幗鍾㦤鍾鎮濤」這隊新組合必會再度登場。