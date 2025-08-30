Selena Gomez告別單身派對大曬好身材　傳9月初正式嫁音樂人男友

童星出道的Selena Gomez唱而優則演，創立的美妝品牌亦大受歡迎，不過外界對她的感情生活最為關注。她與音樂人男友Benny Blanco拍拖1年多，於去年底宣布訂婚，大曬巨型鑽戒。有傳兩人的婚禮即將於9月初舉行，而日前Selena就與一班好姊妹到墨西哥舉辦告別單身遊艇派對。

兩人經常高調曬恩愛。（IG圖片）

兩人於去年底宣布訂婚。（IG圖片）

曬巨型鑽戒。（IG圖片）

Selena在IG分享了多張告別單身派對的照片，修身成功的Selena就穿上了白色小禮服與閨蜜們享用晚膳。另外，亦穿上白色比堅尼大曬Fit爆身材，展示修身成果。有大批網民都送上祝福。Selena與Benny再2019年初次合作歌曲《I Can't Get Enough》，Selena 多次大讚Benny，更形容對方是是這個星球中，對我最好的人：「他是我心中的一切，他比我遇過的任何前任都還好。」

Selena Gomez日前到了墨西哥舉行告別單身派對。（IG圖片）

Selena穿上白色小禮服。（IG圖片）

Selena穿上白色小禮服。（IG圖片）

傳9月初舉行婚禮。（IG圖片）

Selena穿上白色比堅尼曬修身成果。（IG圖片）

與閨蜜共渡最後單身日子。（IG圖片）

在跟Benny拍拖前，Selena曾於多位男神拍拖，包括Nick Jonas、Taylor Lautner、The Weeknd等，而當中最為人熟悉的，就是跟Justin Bieber轟動一時的戀情。Selena與Justin自2010年開始拍拖，當時兩人被外界形容為樂壇金童玉女，不過經過多年來的離離合合，兩人最終在2018年結束8年情。分手4個月後，男方竟然與Hailey Bieber閃婚，同時間Selena卻因紅斑狼瘡及輿論的精神壓力，開始接受心理治療。