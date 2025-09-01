林家謙演唱會｜宣萱尾場終極嘉賓　合唱《難兄難弟》激讚似羅嘉良

林家謙《White Summer》一連10場演唱會每場溫柔邀請嘉賓，其中不乏巨星，1到9場的嘉賓依次為鄭秀文、Jace（陳凱詠）、梁詠琪、鄧麗欣、莫文蔚、楊千嬅、陳慧琳、張栢芝，而今晚（31日）尾場終極嘉賓為宣萱。

宣萱為尾場嘉賓。（葉志明 攝）

宣萱和家謙合唱《難兄難弟》。（葉志明 攝）

家謙先演唱《四月物語》，演唱完後盲盒打開，正當觀眾以為嘉賓會從盲盒出現，打開後卻空無一人。家謙指想帶出「人就係要有高高低低，太順係學唔到嘢」的意思。他指舞台鋼琴意外當日受到宣萱啟發，與大家分享了這句說話，並說：「講呢句說話嘅人，今日喺度。」此時宣萱身處觀眾席，家謙邀請她上台，又說：「一啖砂糖一啖屎，正當你以為無嘢，原來又有嘢喎！人生就係咁㗎啦！」引來全場大笑。

家謙邀請在觀眾席上的宣萱上舞台，宣萱在人群中徐徐行上舞台。宣萱一上來便笑問：「我係咩，你係咩？」家謙火速「執生」：「你係砂糖，我係屎。」家謙指今次開騷鋼琴突然沒電，即場想起宣萱在訪問《女人方言》提到「人生順境嘅時候係學唔到嘢」一番言論。家謙訪問宣萱為何突然說這番說話，宣萱指自己經歷過深有體會，「每人都有高高低低，高都學到嘢，但會Focus喺開心嘅嘢度。低嘅時候唔開心、記得好多唔開心嘅嘢，就刻骨銘心啲。」

另外，家謙笑言6歲看過宣萱有份參演的1997年電視劇《難兄難弟》。宣萱憶述當時問過家謙「你係咪真係睇過《難兄難弟》？」家謙即回答睇到大結局。當時宣萱更要求家謙「叫聲媽媽！」非常搞笑。之後家謙透露有人指他唱歌像羅嘉良，宣萱再笑說：「個樣都有啲似，因為佢平時講嘢冇乜表情。」引起全場大笑。跟住落宣萱見到家謙好友Tyson Yoshi，指：「我知你有首歌叫《Jessica》，係咪呀》」Tyson聽後只能尷尬點頭稱是，家謙圓場即場以哼唱了幾句「Jessica」。最後宣萱和家謙合唱 《難兄難弟》和《在空中的這一秒》，宣萱表現驚喜，兩人十分合拍。

宣萱為尾場嘉賓。（葉志明 攝）

宣萱和家謙合唱《難兄難弟》。（葉志明 攝）

林家謙完成了10場紅館騷。（葉志明 攝）

林家謙完成了10場紅館騷。（葉志明 攝）