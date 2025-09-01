張學友演唱會半路嗌中止　認爛聲與歌迷商討退票：冇辦法過到自己

歌神張學友的《張學友60+巡迴演唱會》東莞站原本於今年6月6日至8日，在廣東東莞銀行籃球中心舉行，連開3場。不過最終因為有兩天與中國高考撞期，加上附近有考場，有市民投訴並希望演唱會延期，最終主辦單位宣布演唱會改為8月29日至31日舉行。

而東莞站演唱會昨晚（31日）尾場，不過唱到一半，學友在台上突然宣布要中止演唱會，當晚已是巡唱第277場，學友說：「大家見到，開始嘅時候都已經好難控制到我把聲，大家知我做咗40年啦係咪？今年踏入我41年，要我做一個我自己冇辦法可以……我唔好話100%，或者掌握到我自己表演嘅一個演唱會，我自己係冇辦法可以過到自己嗰關嘅。我想話畀大家聽，我今日揀嘅歌其實並唔容易唱，所以後面嘅歌亦都係唔容易唱，愈到後面愈唔容易唱㖭，我冇把握……我冇把握可以完成到今晚嘅演出。我知道咁樣對我所有老師不公平，對佢哋好唔公平，每一位老師，我哋嘅Dancers，每一位都表演得非常之精彩，因為我自己個人嘅關係，如果我要喺度中止我嘅演唱會，我都覺得非常之抱歉嘅。」

學友直言自己對剛才的每一首歌都有盡全力表演，但對主辦感到不好意思：「我好憎好憎我自己去取消演唱會嘅，好憎，何況喺東莞呢度，今日係第二次……上一次唔關我事㗎！我都想唱，不過就冇得唱，今次都想唱但唱唔到……」此時歌迷不停大叫「加油！」、「很棒！」來安慰學友，他續說：「我都唔知點收科其實，轉頭行返入去，走咗大家散咁樣？係咪咁樣㗎？我想問，我應唔應該繼續做落去呢？」

歌迷叫他繼續唱下去，學友也表示：「我跳舞呀完全冇問題，一字馬亦都冇問題，仲係非常之好身手㖭，只不過始終我記得第一晚同大家講過，演唱會如果你唔能夠演唱，佢就冇辦法成為一個演唱會啦，係咪先？我之所以咁同大家講，因為我冇把握，雖然係有機會嘅或者……」之後學友更與歌迷商討退票方案，他說：「希望大家唔好太大意，大家聽到我把聲都係沙沙地，繼續做落去真係冇乜把握，都睇咗半場啦大家，係咪先？睇咗半場，大家而家返去退返飛都係冇問題㗎，係咪？」

他坦言相信在座沒有任何一個人比他更想完成演唱會，相信大家都知道他有多喜歡唱歌，直指：「我係鍾意到發癲嗰種，所以頭先就算把聲爛晒，我都仲係想繼續唱落去。」最後學友決定頂硬上，唱得幾多得幾多，「如果我真係唱唔到咪唱唔到囉，咁樣得唔得先？主辦O唔OK？」歌迷再高呼：「你想唱我們都聽！」學友於是說會繼續盡能力唱，若唱不到就請大家退錢，還自我鼓勵：「繼續努力！張學友！加油！」歌迷再大叫：「加油！」

學友直言若令團隊的努力白費，自己會很難過，他希望觀眾和在場每一位都好好保重身體，希望下次再開演唱會都有機會見到大家，請大家盡情享受餘下未必狀態最好的演唱會，說罷就請歌迷陪自己大合唱《你最珍貴》，最終演唱會也順利撐到完場，歌迷事後也在小紅書等發文，叮囑學友好好休息。