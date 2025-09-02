草蜢宣佈明年舉行40週年演唱會　蔡一智形容巡演重啟：好似打邊爐

香港天團草蜢再出發，由於去年成員蔡一傑接受腦部手術，原定「Re:GRASSHOPPER演唱會」世界巡迴演唱會暫停，隨著傑仔康復進度非常理想，巡唱再次啟動。同時亦積極籌備明年4月紅館，草蜢40周年演唱會及推出全新專輯。而傑仔亦宣布好消息，他配合新歌《老的辣》將推出「老的辣撈麵」，寓意大家撈到風山水起，身體健康。



（官方圖片）

蔡一智說：「今次『Re：GRASSHOPPER演唱會』真係同『Re』呢個字好有緣份，喺傑仔Recover（康復）之後，再Restart（重啟），我哋將呢個演唱會帶去新加坡、澳門、馬來西亞、廣州等地方，同大家一齊Reunion（重聚）。我哋亦都會將好多草蜢經典歌曲Rearrange（重編），希望帶俾大家耳目一新嘅感覺！」

（官方圖片）

阿智用「打邊爐」形容演唱會重啟，笑說：「同喺香港打邊爐一樣，你打過一次邊爐，點會唔打第二次？食第二次會有唔同感覺。」蘇志威補充：「因為會有新菜式！」傑仔點頭，阿智說：「今次呢鍋邊爐就加咗辣，因為蔡一傑寫咗首新歌《老的辣》，所謂『薑是老的辣』，有唔同食法。所以即使之前睇過都可以再睇，因為係不一樣！」

（官方圖片）

傑仔笑言不單只有得睇，亦有得食，說：「我對『傑少煮意』（他的網上烹飪節目）嘅支持者講聲對唔住，我差唔多接近兩年無上新片，首先係咁做巡迴演唱會，後來我要做手術，所以今次推出『老的辣麵』希望大家包涵包涵！」他透露是「撈麵」，阿智笑說：「食咗就咩都有得撈！」傑仔表示希望大家撈到風生水起！

（官方圖片）

完成四站「Re：GRASSHOPPER演唱會」巡唱後，緊接啟動「草蜢40周年企劃」，包括收錄了傑仔新作《老的辣》和阿智作品《Framily》的專輯，以及2026年4月紅館演唱會和世界巡迴演唱會。阿智說：「上次喺Kelly（陳慧琳）演唱會宣布呢個消息之後，親朋好友開始追Call我哋要買飛。呼籲大家唔好再搵我，我Quota（配額）爆架啦，搵佢哋（指住傑仔和蘇志威）或者林珊珊（經理人），預計12月公布訂票詳情。」

（官方圖片）

草蜢馬不停蹄，忙於兩個大型演唱會期間，下月初中秋節參與廣州舉行一連三日「超級草莓音樂節2025」其中一場演出，預告將勁歌熱舞接近一個小時。阿智表示會帶月餅、茶和應節食品一齊去做騷，草蜢一齊過中秋，人月三團圓！