王嘉爾演唱會2025澳門｜門票攻略＋購票連結＋座位表
王嘉爾演唱會《JACKSON WANG MAGICMAN 2 WORLD TOUR 2025-2026 in Macau》將於2025年10月11日至12日在澳門銀河綜藝館（Galaxy Arena）舉行，會在銀河票務/大麥/fantopia開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
>> 即睇搶飛攻略 <<
王嘉爾演唱會2025澳門 | 詳情
演唱會日期：2025年10月11日-12日
演唱會時間：10月11日（星期六）晚上8時 / 12日（星期日）晚上6時
演唱會地點：澳門銀河綜藝館（Galaxy Arena）
門票價錢：MOP $3,888 / $3,188 / $2,599 / $2,199 / $1,899 / $1,599 / $999 / $799
王嘉爾演唱會2025澳門 | 公售詳情
公開發售平台 ：銀河票務/大麥/fantopia
公開開賣日期：2025年9月9日（星期二）
公開開賣時間：下午5時起
門票限購(每個帳號)：4張
手續費：有待公佈
購票連結：有待公佈
門票領取方法：
銀河票務：
快遞票(郵寄門票)：門票將於活動前一周寄出
上門領取：銀河票務售票處僅於活動當天開放，請於10月11日12:00-20:30和10月12日12:00-18:30憑購票時登記的證件到銀河票務售票處領取您的門票
fantopia：
採用動態電子門票，入場時需登入 Fantopia 帳戶並出示電子門票二維碼。紙質打印或截圖的電子門票二維碼將無法入場
大麥：
門票將於演出前一周寄出。
王嘉爾演唱會2025澳門 | 座位表
王嘉爾演唱會2025澳門 | 大麥 4個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。