王嘉爾演唱會2025澳門｜門票攻略＋購票連結＋座位表

王嘉爾演唱會《JACKSON WANG MAGICMAN 2 WORLD TOUR 2025-2026 in Macau》將於2025年10月11日至12日在澳門銀河綜藝館（Galaxy Arena）舉行，會在銀河票務/大麥/fantopia開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

>> 即睇搶飛攻略 <<

《JACKSON WANG MAGICMAN 2 WORLD TOUR 2025-2026 in Macau》（imemacau@IG）

王嘉爾演唱會2025澳門 | 詳情

演唱會日期：2025年10月11日-12日

演唱會時間：10月11日（星期六）晚上8時 / 12日（星期日）晚上6時

演唱會地點：澳門銀河綜藝館（Galaxy Arena）

門票價錢：MOP $3,888 / $3,188 / $2,599 / $2,199 / $1,899 / $1,599 / $999 / $799

王嘉爾演唱會2025澳門 | 公售詳情

公開發售平台 ：銀河票務/大麥/fantopia

公開開賣日期：2025年9月9日（星期二）

公開開賣時間：下午5時起

門票限購(每個帳號)：4張

手續費：有待公佈

購票連結：有待公佈

門票領取方法：

銀河票務：

快遞票(郵寄門票)：門票將於活動前一周寄出

上門領取：銀河票務售票處僅於活動當天開放，請於10月11日12:00-20:30和10月12日12:00-18:30憑購票時登記的證件到銀河票務售票處領取您的門票

fantopia：

採用動態電子門票，入場時需登入 Fantopia 帳戶並出示電子門票二維碼。紙質打印或截圖的電子門票二維碼將無法入場

大麥：

門票將於演出前一周寄出。

王嘉爾演唱會2025澳門 | 座位表

《JACKSON WANG MAGICMAN 2 WORLD TOUR 2025-2026 in Macau》座位表（imemacau@IG）

王嘉爾演唱會2025澳門 | 大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。