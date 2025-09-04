Gareth.T湯令山演唱會2025澳門｜門票優先／公售攻略＋購票連結

Gareth.T湯令山《湯令山 - 心傷王子》演唱會將於2025年12月06日在「澳門百老匯™️」- 百老匯舞台舉行，會在BOOKYAY優先開賣門票，並會在銀河票務、大麥、貓眼、MPay澳門錢包、澳門售票網、uutix開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



Gareth.T湯令山《湯令山 - 心傷王子》澳門演唱會（官方圖片）

Gareth.T湯令山演唱會2025澳門｜詳情

演唱會日期：2025年12月06日（星期六）

演唱會時間：晚上20:00

演唱會地點：「澳門百老匯™️」- 百老匯舞台

門票價錢：MOP/HKD 1,288 / 988 / 688

優先訂票平台：BOOKYAY

公開發售平台 ：銀河票務、大麥、貓眼、MPay澳門錢包、澳門售票網、uutix

Gareth.T湯令山演唱會2025澳門 | BOOKYAY優先購票

優先訂票渠道：BOOKYAY

門票發售時間：2025年9月8日上午10時正起⾄晚上11時59分結束

門票限購(每個帳號)：6張

手續費：①客戶服務費：每張門票 HKD30；②本地郵寄費：每筆訂單 HKD35

購票連結：BOOKYAY

門票領取方法：⾨票將以本地速遞⽅式於演出日期前約7日郵寄至登記之⾹港地址；惟不接受郵寄至中國內地、澳門及海外國家

Gareth.T湯令山演唱會2025澳門 | 公開發售

公開發售平台 ：銀河票務、大麥、貓眼、MPay澳門錢包、澳門售票網、uutix

公開開賣日期：2025年9月10日（星期三）

公開開賣時間：中午12:00

Gareth.T湯令山演唱會2025澳門 | 交通

【1】免費穿梭巴士：

可從澳門國際機場、港澳碼頭、氹仔客運碼頭及關閘等地搭乘銀河集團的免費穿梭巴士，直接前往「澳門銀河」，再步行至百老匯。

【2】公共巴士：

搭乘公共巴士前往百老匯，如102X、52、55、71 或73巴士，可抵達百老匯大街附近。