江若琳新歌《把自己還給自己》剖白低潮再出發　老公搞笑追數超甜

江若琳新歌｜演藝路歷經逆境重生，江若琳（Elanne）以全新身份勇敢出發。今年，她不僅成功取回多年心血的母帶，更圓夢舉辦個人演唱會，引證著她掙脫低谷、重生蛻變的開始。重新開始的 Elanne 近日乘勢推出新歌《把自己還給自己》，邀來新生代填詞人Oscar以歌詞道出她在經歷人生波折後重新擁抱真我、找回初心與勇氣的心路歷程。



江若琳（Elanne）重新開始，推出新歌《把自己還給自己》。（官方圖片）

憑勇敢無畏的決心 成就「而家嘅我真正係屬於我自己。」

新歌源於Elanne的親身經歷，低潮的經歷讓她更懂得珍惜自己及身邊所愛的一切，學懂將成長與跌宕化為養分，把音樂當成療癒出口。她希望透過新歌為受傷的人打氣：「每個人都值得擁有自己的情緒與選擇，把自己還給自己，不只是勇敢，也是釋放。」

她坦言過去「借出」過力氣與情感，包括情緒、態度甚至自我價值，但最終仍要學會回到內心，重新擁抱真正的自己。今以音樂找回初心，唱出勇敢修復與重新起航的力量，這首歌是她歷盡人生風雨後最真實的情感呈現：「每個人都可能在生命中感到脆弱或迷失，但只要不放棄，就能找到回家的路。這首歌是我的和解，也是想鼓勵大家勇敢把自己還給自己。」

江若琳（Elanne）新歌源於親身經歷，低潮的經歷讓她更懂得珍惜自己及身邊所愛的一切。（官方圖片）

Elanne把每一次成長和跌倒都化為養分，更希望藉音樂陪伴正值低潮的人重拾力量，勇敢面對並找回初心。新歌不僅說出她的成長與蛻變，也作為她再次出發的重要里程碑 —— 「歸返了，方知道勇敢」再次驗證Elanne無畏蛻變的決心。她感謝一路支持她的家人和粉絲，並希望透過音樂讓更多人感受到力量和温暖。

老公Oscar公開追數：「借用五舊比你 幾時還」

Elanne於其宣傳新歌的帖文中寫上新歌「借出過力氣，借出過態度，借出過感受，借出過情緒，借出過骨氣⋯⋯ 借出過一切之後我才知道，連本帶利把生命親手拿回來的這首主題曲，就叫做『把自己還給自己』」，Elanne老公Oscar以一貫調皮方式留言支持太太：「借用五舊比你 幾時還」。兩人一直啟動搞笑模式去相處，而Elanne坦言感激老公Oscar以這種激發性方式陪伴，為她帶來正面的能量去面對低潮：「而家嘅我真正係屬於我自己！」。

Elanne宣傳新歌的帖文，老公兼作詞人Oscar也留言支持太太。（官方圖片）

新歌製作班底上，由雷深如（J.Arie）作曲及監製、Oscar填詞、葉澍暉編曲。歌曲以鋼琴配弦樂鋪陳，情深意簡，層層疊加情感張力，唱出痛過後的釋懷與自信。Elanne亦大讚Oscar的詞發揮得淋漓盡致：「過去我試過被惡毒言論，同埋錯誤嘅承諾拉扯，令到我差點崩潰，但我學識接受同堅持，從痛苦中還自己完整嘅血肉與靈魂。呢首歌係我對自己最大嘅和解，亦都希望鼓勵每個人都能勇敢搵到真正嘅自己。」她認為「把自己還給自己，不只是釋放，更是一種深刻的勇敢。」象徵每一段迷失終將回歸內心本源，深刻地表達出在經歷種種磨難與痛苦後，對自我重新負責和擁抱真實的決心。

「借出過力氣，借出過態度，借出過感受，借出過情緒⋯⋯借出過一切之後我才知道，連本帶利把生命親手拿回來」——簡單直接地訴說自我修復及成長的過程，彰顯「把自己還給自己」的堅定力量，讓每一段迷失的路最終都能回歸本真。

新歌MV特別以早前舉行的《The Witness 心的見證》演唱會片段製作而成，瞬間呈現演唱會上度身訂造的演出與多首經典曲歌，捕捉了Elanne圓夢舉辦個人演唱會，將演唱會的真實感動帶到每一位歌迷面前，更突顯出新歌所傳遞的自我療癒與勇敢面對的主題。

Elanne新歌MV特別以早前舉行的《The Witness 心的見證》演唱會片段製作而成。（官方圖片）

Elanne新歌將演唱會的真實感動帶到每一位歌迷面前，突顯自我療癒與勇敢面對的主題。（官方圖片）

新歌《把自己還給自己》現已於各大串流音樂平台推出， 官方MV現已於 MOVING PICTURES CREW | MVP YouTube Channel 推出。