謝安琪入行20周年巡唱　首站馬來西亞︰每次重逢都似老朋友再聚

相隔六年，謝安琪（Kay Tse）再次整裝出發，將於馬來西亞正式啟動萬眾期待的《TIDAL》巡迴演唱會 2025 序幕，於 2025 年 12 月 13 日於馬來西亞八打靈再也 Idea Live Arena 盛大舉行。《TIDAL》以潮汐為靈感，象徵生命與音樂的律動。潮漲潮退之間，寓意人生起伏不定卻始終延續。舞台設計、音樂編排與故事鋪陳將巧妙融入海浪與燈塔的意象。對 Kay 而言，燈塔象徵以堅定的光芒，成為航行者的方向，正如她的音樂，以溫柔與堅持，陪伴樂迷走過不同的人生階段。

Kay謝安琪《TIDAL》入行20周年巡迴演唱會，由馬來西亞開始。（大會提供）

此外，「Tidal」與廣東話「態度」同音，亦象徵 Kay 對音樂與人生的堅持， Kay 表示：「加入樂壇，我好榮幸能夠成為眾多音樂夥伴嘅一份子，潮漲嘅時候衷心為所有人的好景簇擁慶賀，潮退嘅時候亦真心與同行互相支持和守望。喺我心目中，所有在前嘅音樂人都為後輩開路帶領，係大家成長嘅養分，而後浪就係推動整體不斷向前嘅動力，大家無分彼此，都可以喺壯闊嘅大海中搵到自己嘅位置。」

選擇馬來西亞作為《TIDAL》巡演的首站， Kay多年來深切感受到馬來西亞歌迷的熱情與支持。（大會提供）

自 2005 年推出首張專輯《Kay One》以來，Kay 以真摯動人的演繹一路感動樂迷，唱出了時代記憶與人情冷暖。多年來，Kay 不斷突破自我，挑戰多樣化的音樂風格，以堅定而獨特的態度走出屬於自己的道路。她感性地表示：「每一步都係成長、都有得著。到而家成立咗自己嘅唱片公司，工作環境或者經營條件或有不同，不變嘅係我同我嘅音樂繼續陪大家一齊行人生唔同嘅路，係歌曲陪伴歌迷嘅同時，其實大家亦都一直支持同愛護我，令我更加珍惜同歌迷之間的親厚嘅連結。藉著今次巡迴，我希望用音樂去感謝每一位陪伴我一路行過呢二十年路嘅朋友們。」

2005年5月，謝安琪推出第一張專輯《Kay One》。（網上圖片）

選擇馬來西亞作為《TIDAL》巡演的首站， Kay多年來深切感受到馬來西亞歌迷的熱情與支持，這次她將以全新舞台概念回饋觀眾。演出將融合經典與新作，更加入互動橋段與驚喜環節，打造專屬於大馬樂迷的難忘體驗。Kay 說：「感謝馬來西亞歌迷多年嚟嘅支持，雖然未必成日見面，但係每次重逢都好似同老朋友再聚咁。希望透過今次演唱會，可以同大家唱歌、分享感動，共同見證呢段珍貴嘅二十年音樂旅程。」