邱鋒澤携《FLAMES OF YOU》到港派送福利　與150位跑友夜跑維港

才子歌手邱鋒澤宣布將於11月5日推出全新專輯《Lines》，並於10月3日至5日帶同專輯內探討愛與失落的灼心之作英文新歌《FLAMES OF YOU》抵港，與樂迷踩動感單車，以「運動音樂」為新歌解鎖外，鋒澤同時為香港樂迷加推福利，10月4日晚與150名跑友夜跑維港。經過一年的沉澱，傾力參與新專輯《Lines》的詞曲創作與製作，巧妙融合復古搖滾、電子元素等國際化曲風，呈現音樂視野的全新突破。



邱鋒澤宣布將於11月5日推出全新專輯《Lines》（YouTube@Feng Ze邱鋒澤）

邱鋒澤將運動精神融入音樂創作

專輯中收錄8首中英文作品，以「Lines」為喻象徵起跑線、終點線，一條條交織的人生跑道。早前推出專輯的首支單曲《BEFORE THE FINISH LINE》，鋒澤不但從曲風、唱腔到整體視覺都呈現出截然不同的風貌，並以歌曲鼓勵樂迷，在人生馬拉松的跑道上盡情玩樂、奔跑，走出一條屬於自己的「Lines」。

專輯第二主打《FLAMES OF YOU》，邱鋒澤邀來派偉俊（Patrick Brasca）作曲，談起合作契機，鋒澤透露是因共同好友婁峻碩而相識，後來常一起寫歌；「製作專輯時，很欣賞Patrick的才華與判斷能力、對音樂上的想法。原本只邀請他負責製作一首歌，後來乾脆升級為合唱合作！」兩人發現彼此音樂品味高度契合，過程十分順利，這次挑戰全英文曲風，更是兩人一次新鮮過癮的嘗試。

歌詞由鋒澤與CLAUDIA共同創作，深刻刻劃從依戀到釋懷的情感旅程。歌曲從細膩低語漸進至熾熱吶喊，象徵愛情從餘燼轉為烈火的過程。鋒澤分享：「這首歌講的是在爭執與孤獨後，學會將痛苦化為火光，封存最後的回憶。有些愛，終究只能學會放下。」

邱鋒澤帶領樂迷踩動感單車為下首新歌解鎖

專輯《Lines》不但是鋒澤全程傾注創作及製作，宣傳部分一樣親力親為。為呼應專輯「馬拉松式人生哲學」，鋒澤打破傳統宣傳框架，啟動「運動音樂」宣傳，帶同專輯《Lines》先後於台北、新加坡、吉隆坡及香港四地舉辦運動搶先聽，與樂迷邊做運動邊聽新歌，而10月5日鋒澤將在香港帶領粉絲踩動感單車飛輪，飆汗同時也搶先解鎖下一首新歌。

踩動感單車外，鋒澤香港站也特別加送福利，於10月4日帶着專輯最新發佈歌曲《FLAMES OF YOU》，聯乘國際跑步團體MIDNIGHT RUNNERS與150位香港跑者於港島海濱進行5公里夜跑，並親自打造專屬動感歌單，以喇叭播放節奏音樂，將街頭化作一場熱力四射的跑步派對，推廣健康愉悅的生活方式。他希望透過這次活動，與香港跑友一同在運動中感受音樂的脈動，道：「希望今次到香港，與大家一齊在人生馬拉松上，用汗水同音樂共創難忘體驗！」

近年鋒澤在每周四次重訓與打羽毛球中，重整了生活模式，將運動精神融入音樂創作，說：「運動教會我堅持與平衡，這些體悟都化成《Lines》中的生命對話。」他邀請香港歌迷在10月活動中見證他的蛻變。