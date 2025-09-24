環球集齊十張Beyond專輯登陸音樂平台　原色重現再出實體大碟

殿堂級樂隊Beyond的歌曲首首經典，陪伴了不少香港人成長，可惜隨着Beyond靈魂人物黃家駒於1993年意外離世後，各成員自此作單飛發展。環球音樂香港首度將 Beyond 十張珍貴專輯完整重現於各大音樂平台，實體專輯亦已面市，當中包括多首從未數位上架的 Demo 及現場錄音，補完傳承 Beyond 的音樂傳奇，讓新舊樂迷一同回顧最早期「原色」的 Beyond。

十張重現的大碟包括：五張演唱會專輯，《超越亞拉伯演唱會》、《真的見証演唱會》、《北京演唱會》、《台北演唱會》及《歲月留情》，這些演唱會專輯讓大家回到 1986 至 1989 年，隨Beyond 走遍兩岸三地，從高山劇場走到伊館，走到台北音樂節，再走到北京首都體育館，「原色」感受當年現場演出。

演唱會專輯：

這不只是一次復刻，更是對傳奇的致敬，以及對那份永不消逝的青春的擁抱。這是給資深樂迷的禮物，也是讓新樂迷認識 Beyond 根源的最佳機會。那份沒有被世界改變、真誠的赤子之心，正是 Beyond 動人的地方。從地下走到地上，音樂隨著時間流動，他們的赤誠與熱情，從未褪色。十款 Beyond「原色」的印記，記錄了樂隊純粹無畏的音樂探索。