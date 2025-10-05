香港DJ專訪｜自香港Rave年代活躍至今的著名DJ Frankie Lam（下）

本地著名DJ Frankie Lam於上月專欄分享了他成為DJ的故事及昔日的回憶。在訪問推出後，Frankie表示內容勾起不少舊朋友昔日的回憶，在此感謝各位拜讀。Frankie在本地DJ圈活躍多年，經驗豐富。本月專欄將聚焦他DJ以外的身份，以及經過多年洗禮後，他對待打碟的心態有何轉變。再次感謝Frankie的無私分享。

香港DJ專訪｜自香港Rave年代活躍至今的著名DJ Frankie Lam（上）

攝於Frankie專訪當天。

波盛：咁多年嚟有無因為DJ依個身份，令你涉獵多咗呢個行業嘅唔同範疇呢﹖

Frankie：呢度正呀，我有幾個身份。以前我嗰個老細因為某啲情況上咗大陸發展，但係你知請DJ或者Artist過嚟你要畀幾個站佢㗎嘛。佢冇理由英國飛過嚟，得你香港打完飛返返去㗎嘛。如果你可以話畀佢聽，呢一個係你個亞洲Tour，你打完香港，你打深圳，打完深圳打上海，再穿多個韓國或者泰國或者日本，咁你咪有十場囉。咁價錢就可以商宜啲，呢個係好正常嘅事。

當我以前個老細上左大陸，香港就真空咗，咁佢有嘢要幫手就搵我，搵我喺香港做佢個分支。跟住我慢慢開始整埋啲設計，學點樣整靚個Event，開埋自己嘅 Label。

波盛：嗰段時間你邀請過啲咩DJ嚟香港打碟係覺得正﹖

Frankie：好多呀真係，譬如Sasha、 John David嗰啲就係我搵。我仲可以透露畀你聽，嗰陣時我請Armin van Buuren過嚟，我都唔使五萬蚊，你而家搵佢五十都唔得呀，我請過佢嚟三次㗎喇。Deadmau5知唔知邊個﹖Deadmau5其實嚟過香港有無人知﹖就係我請佢嚟。可惜我地行得太前，佢喺世界已經去到幾勁下嗰陣，香港都唔係太多人識。嗰陣個場地係舊嘅California Tower，其實地牢係有個好細間嘅場，嗰個Party我諗裝三百人倒㗎咋，跟住Deadmau5就喺嗰度打。

加拿大DJ兼製作人Deadmau5。他在演出時經常戴上標誌性的老鼠頭盔。

不過呢啲大名我又冇乜感覺，以前對太多依啲大名，後尾轉咗請啲細名嘅DJ。反而我想講就係日本嘅Kentaro，一個Scratch嘅DJ，神級，我好開心請到佢嚟。跟住日本兩個Scratch DJ，一個叫Hi-C，一個叫Yasa，好勁㗎。我好鍾意睇啲Scratch嘅DJ去打碟，真係好好睇。當然Rave嗰啲又另外一樣嘢，嗰啲係聽歌。但係技巧性加埋啲歌好聽，Hip Hop、Scratch DJ 都好正。

日本DJ KENTARO。年僅 20 歲便勇奪 DMC 世界 DJ 大賽冠軍，成為首位奪冠的亞洲人。

波盛：你話由最初請大名DJ到轉為請細名DJ，點解會有依個轉變﹖

Frankie：2000年代接待太多好大名嘅 DJ，我覺得佢哋好老土。佢哋可能因為開始升價，又唔知關唔關殖民地事，好多英國DJ我都覺得比較高傲。所以湊佢哋唔好玩，真係好似湊住一個Artist，佢要咩你畀咩佢，佢要食咩你帶佢去，嗰個音樂交流嘅感覺我已經覺得唔多喇。

電子音樂喺香港嗰個流行程度呢，喺1998年、2000年好興英國DJ，我唔知係咪殖民地嘅關係。大約2010年開始，除咗英國以外嘅Techno、House，多咗好多人聽法國、德國嘅DJ，我覺得香港就開始真係百花盛放喇，就接待多咗德國DJ。我發覺嗰啲勁嘅德國DJ佢哋好Casual。我有一次唔記得咗去機場接佢哋，佢哋 Casual到自己搭車由機場去到酒店，自己Check-in 埋。佢地唔會嬲，Casual到好似你身邊嘅朋友。去食飯反而佢哋要求食啲好地道嘅嘢，跟住講好多香港嗰啲得意嘢，或者交流音樂多啲，唔係好似照顧緊一個超級巨星咁。

波盛：啱啱你有提到開自己Label，嗰陣係有咩契機促成﹖

Frankie：因為嗰陣照顧啲大明星照顧得多，我就覺得好攰，我唔想再好似擦鞋仔、跟班咁照顧佢地，然後我機緣巧合之下認識咗一個日本人。嗰陣時尖沙咀諾士佛台有間酒吧叫Bahama Mama’s，我嘅好朋友阿Ming就喺嗰度打碟。有一日去到佢突然間話：「喂 Frankie！ 呢個日本仔傻傻地㗎，佢好鍾意Techno㗎，佢係日本Techno DJ，介紹你識吖，你哋啱傾㗎喇。」佢個外形就係好瘦嘅，有少少宅嘅，著窄身牛仔褲孭住個腰包喺心口。傾咗幾句，大家總算溝通到。因為可能我性格都鍾意傾計或者結識朋友，有個遊客嚟到咪睇下有乜嘢幫下忙啦。熟落咗之後佢話想喺香港打碟，我話：「好吖！嚟吖！我Setup個Event一齊打吖！」因為個陣時我要Setup一個百幾二百人嘅Party，有人嚟玩、Full House好易㗎咋。

20年前Frankie與日本DJ Imai Fukutaro相識，其後成立Intermix推動港日兩地DJ的交流。

而當時香港其實有好多勁嘅 DJ，冇人識冇人理，我有啲覺得唔甘心。跟住我同日本仔話：「不如咁，我地自己玩咯！」點解咁多日本DJ咁勁、咁叻冇人識出唔到國，嚟到香港冇人識佢﹖點解香港呢啲咁勁嘅DJ冇機會出國﹖嗰陣時講緊2000年鬆啲，唔同而家，而家就多啲渠道啦。於事我哋就開咗一個Label叫 Intermix，就專Promote日本DJ嚟香港打碟，亦都Promote香港DJ去日本打碟。

當然我哋要有呢個能力。日本DJ你請咗佢過嚟，真係唔識㗎香港人。除咗你話石野卓球依啲真係殿堂級嘅香港人就識，有啲都好勁嘅一線DJ都未必識㗎。咁我就要花多少少氣力喺香港話畀嗰啲Raver聽「喂！依個日本DJ好聽呀！」我哋就維持咗呢個Label都十幾年，所以由二千年到二零一幾年日本勁嘅DJ其實我都真係請曬過嚟㗎喇。而啱啱今年2月我哋就慶祝咗Intermix嘅20周年，我嗰個日本朋友因為19年嗰啲事件就返咗去。啱啱20周年我就邀請佢返嚟喺我個酒吧玩咗一晚。

今年2月Frankie在其酒吧舉行20周年聚會。

另外中間我仲有一個自己成立嘅 Label 。我同兩個澳洲人就喺香港一齊玩，最初個Intention就係「點解香港禮拜四冇野玩，冇得聽Techno冇得聽House﹖」咁我哋三個人就搵咗一間上樓嘅Bar，喺中環以前Volar樓上，依邊打枱波嗰邊就係Bar嚟，逢禮拜四就喺嗰度打我哋鍾意嘅歌，等啲人有地方去。慢慢越做越好就成立咗個Label 叫 Push，演變得越嚟越好我哋就開始有Budget去請多啲我哋鍾意嘅Artist過嚟。

Frankie與兩位澳洲朋友AKW和Lukas成立了Push。

波盛：其實打碟打咗咁多年，又已經玩過咁多地方做咗咁多嘢，有無曾經覺得有少少攰想抖吓﹖

Frankie：呢個就係一定要講。我以前喺灣仔打過Commercial音樂，跟住而家興起廣東歌，咁廣東歌一定係 Commercial 啦。Commercial 同 Rave 嘅分別係咩呢﹖Commercial 就係商業音樂，你唔好理佢中文歌又好英文歌又好，你就計以前興打Black Eyed Peas、50 Cent，其實一晚你唔可以離開個框架好遠。某啲歌啲人一定要聽㗎，差在你點樣運用佢。即係而家一首《心急人上》，如果你唔用腦思考，你打四個鐘頭Event你可以打四次㗎，就要睇下你點樣安排，但係個框架你走唔甩，你唔可以打咗首唔知乜嘢嘅中文歌出去。

所以打商業音樂對於我個人嚟講或者對於幾多人嚟講好快會悶，好快會變成開工。打Rave就唔係，打Rave係你完全控制晒所有嘢，每個禮拜反而唔想重複，我唔想同呀邊個邊個一樣。上個禮拜打咗，我今次要帶好多新嘢畀啲人。有人聽到有一兩隻經典嘅歌會開心，但係佢哋亦都唔會Expect你打好多舊嘢。所以打Underground音樂打Rave你可以盡情發揮，你品味好嘅你反而係教導緊好多人，呢個先至係DJ嘅職責，DJ要帶新嘢出去㗎嘛。而家呢個精神好似畀人慢慢忘記咗。

呢個亦都係鍛鍊嚟。我就係經歷咗嗰啲叫做「睇住個場嚟打、睇住個人嘅氣氛嚟打」嗰陣時做嗰啲灣仔場有睇場㗎，你一有乜依郁打一、兩隻歌唔好聽，舞池啲人走，佢真係埋黎篤住你個頭鬧㗎。我試過初初去灣仔做，晏晝喺張床瞓瞓下醒咗，衝出去客廳部Hi-Fi度撳熄架機，但根本冇開過。因為我發夢喺嗰啲灣仔場度打打吓碟，停咗音樂，好驚畀人鬧呀。

波盛：依啲經驗會唔會影響你而家營運自己間酒吧嘅方式呢﹖

Frankie：而家我自己間酒吧就將我以前嗰個工作嘅定律擺返喺度，其實我成世人都係咁。以前就算我有啲知名度，有一個地方想請我一個禮拜超過四日留喺度打碟，我唔做。因為我唔想日日對住嗰班人，日日嗰啲歌，咁會變為厭惡。喺呢個場可能我做一日，喺嗰度做兩日咁樣，成日見住唔同嘅嘢見住唔同嘅人可以播唔同嘅歌，令到我每一次都唔會話好似刻板式返工放工咁。

演變到而家我有間酒吧，就好怕嗰啲員工冇朝氣或者係機械式返工，所以我要佢哋全部人唔會返多過四日。你一個禮拜可能返一日兩日，你落到嚟你會覺得興奮開心，「今晚我去開工呀，邊個嚟探我呀﹖」同埋有優越感畀到你，你企咗喺間Bar度，你覺得自己係有型嘅。所以我成日返工都好開心，Even打碟或者返自己酒吧都係。

疫情後Frankie全程投入其位於尖沙咀的日式酒吧天十。

波盛：見到你而家都忙於打點酒吧嘅嘢，對打碟嘅工作邀約有冇需要取捨﹖

Frankie：有。因為COVID之前我仲係經常活躍喺中環打碟維生，Arrange Event、音響之類。過咗嗰三年之後，咁啱我又100% Take Over咗我原本間Bar，咁忙於處理間Bar啲嘢之餘，我又唔想好似以前咁樣為咗生計打碟。我做Full Time DJ果陣時好羨慕某啲DJ，我叫佢做「打風流碟」。即係你原本有份工，跟住一個禮拜或者一個月可能一、兩次出去打碟，好開心個滿足感好大。我都好羨慕呢啲人，但係當然佢地又唔夠我地專業。

COVID之後多咗喺自己間Bar，同埋如果我禮拜五、六出咗去，間Bar無咗我會爭啲。而我喺自己個Bar度我想打，我隨時Set Up套嘢就打得，啲人仲好開心。我想轉變下模式，就唔係唔打，而係少啲，我就定咗三個原則俾自己。一，多錢；二，幫朋友； 三，嗰個Gig好好玩。但係真係好多朋友要幫，開咗間日本酒吧好多行內嘅人知道Frankie除咗係呢間Bar嘅Owner之外佢亦都係DJ，有某啲日本餐廳佢哋開亦都問我可唔可以過去幫下佢哋手。

波盛：而家都有好多人對 DJ 好有興趣，以你嘅經驗你有啲咩建議畀佢哋﹖

Frankie：行啦！因為而家門檻太低，二千蚊嘅All-in-One Controller已經可以玩到，唔係用壞手勢嗰啲嚟㗎喎，仲可以Connect埋去電話，所以唔好睇到咁複雜。你睇呢樣嘢係一種生活態度，好多日本雜誌佢啲屋企都有套唱盤喺度，咁嗰個唔一定要係好勁嘅 DJ 嚟，佢係一個好容易玩到嘅樂器。又唔使話好高門檻，你要彈結他你要上台，你冇五年都唔使旨意。

但打碟嘅樂器你隨時可以玩，玩得好玩得唔好你都過癮，第一步入咗嚟先。而家嗰部嘢，仲要咁細部又慳位又平，唔玩就真係蝕呀！Even玩嘅門檻都容易，因為太多功能可以令到你可以做到一個簡單嘅混音，同埋上網咁多片睇，仲有Sync呢個掣，你撳咗你就無敵㗎喇哈哈哈。

波盛：初學就盡量唔好撳而個掣啦哈哈。其實而家啲器材、搵歌方法同以前打黑膠相比方便咁多，你點睇﹖

Frankie：我係100%打黑膠出身，打黑膠對我嚟講其實係一件好理所當然嘅事。有個笑話就係我哋以前嘅DJ用個Headphone可能一年半載就會爛，以前你係要不斷夾住佢，因為啲歌會唔穩定，個Beatmatch會離開，你要不斷喺度掂吓掂吓隻黑膠，戴吓除吓個Headphone，所以好易爛。而家啲Headphone就用好耐，基本上你用嚟聽一聽下首歌開頭係點樣就可以放低，你唔使點戴。有啲仲唔用喎，係咪好誇張先﹖Headphone都唔使用，你點知下隻歌係咩﹖

而家去到有得Sync或者睇數字，我唔會鬧呢啲功能。反而係如果你用一個好勁嘅器材，譬如 CDJ-3000 或者 Serato，你都係玩緊兩隻歌，一隻Mix一隻就冇乜嘢喇。我唔會話你差，因為可能你係呢個Style嘅DJ。但係如果你有得選擇，你係要用呢一套嘢，你就要用到比起你得兩個唱盤要勁，用嗰啲功能係兩個唱盤做唔到嘅。例如四隻歌一齊播、落好多effect、呢度又Sample啲嘢或者用而家好興嘅Stem或者Loop。你用盡呢啲嘢咁樣行，我就覺得你對得住呢套嘢。你要求到部機好勁，但係你冇用佢嗰啲功能咁就嘥咗。

波盛：最後一個問題喇。雖然而家打碟嘅門檻低，但係佢始終係一門藝術同專業。有冇一樣嘢你希望想打碟嘅人或者鍾意打碟嘅人唔好忘記嘅呢﹖

Frankie：盡量都試下Scratch，Scracth真係好獨特代表到DJ依樣嘢。因為你做一個Live Set嘅表演，你冇DJ Set你都做到㗎，你用個電腦都做到。但係Scratch真係淨係DJ先至玩到出嚟，依個係DJ獨有。