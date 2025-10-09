NCT WISH演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表
NCT WISH｜《INTO THE WISH : Our WISH》演唱會將於2026年1月25日在亞洲國際博覽館舉行，在10月19日優先開賣門票，公開發售是10月20日，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
NCT WISH演唱會2026香港｜詳情
演唱會日期：2026年1月25日（週日）
演唱會時間：下午6點
演唱會地點：亞洲國際博覽館-ARENA
門票價錢：有待公佈
NCT WISH演唱會2026香港 | 登記NCTzen WISH Membership
1. 登記NCTzen WISH Membership (GL) Pre-Sale (Weverse)
2.登記時間:10月9日開始至10月13日11:59:59AM
3.連結
NCT WISH演唱會2026香港 | NCTzen WISH會員優先購
優先訂票平台：UUTIX
門票發售時間：2025年10月19日(週日)上午10點 - 10:59:59
NCT WISH演唱會2026香港 | 公開發售
公開發售平台 ：UUTIX
公開開賣日期：2025年10月20日（週一）
公開開賣時間：上午10點
NCT WISH演唱會2026香港 | 交通
巴士
九龍：
E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）
E22P｜航天城 ↔ 油塘
E22X｜航天城 ↔ 油塘
新界：
A30｜機場 ↔ 梨木樹
A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）
A32｜機場 ↔ 葵涌邨
A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站
A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）
A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）
A37｜機場 ↔ 朗屏站
A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站
A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）
A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）
E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）
E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）
E36P｜航天城 ↔ 上村
E41｜航天城 ↔ 大埔頭
港島：
E11｜航天城 ↔ 天后站
E11A｜航天城 ↔ 天后站
離島、機場及口岸：
A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭
B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）
S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）
S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）
港鐵
（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47
（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72
（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80
*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。"