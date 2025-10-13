炎明熹擔任新城頒獎禮嘉賓　馬浚偉拒大細超力邀華納大國文化歌手

一年一度《新城勁爆頒獎禮2025》將於12月27日於香港會議展覽中心Hall 5BC舉行，今年跟去年一樣，頒獎禮於下午3時開始，並將於10月29日舉行發布會。

自從去年新城廣播行政總裁馬浚偉上場後，《新城勁爆頒獎禮》成功改革，除了增設公平公正的音統會外，摒棄「豬肉獎」外，亦破天荒把頒獎禮提早到下午3時舉行。

馬浚偉出任新城廣播行政總裁後，一直銳意改革頒獎禮，摒棄「豬肉獎」。（資料圖片）

據行內消息人士透露，距離勁爆頒獎禮尚餘兩個多月，馬浚偉已廣發英雄帖給各大唱片公司，甚至連獨立歌手也收到請柬。消息指，馬浚偉本身都是歌手出身，飲水思源，亦絕對明白歌手難處，也一直十分支持「娘家」TVB歌手，明白歌手一年來的努力，已向新城內部講明，今年勁爆頒獎禮更要抱開放態度，歡迎所有唱片公司參與樂壇一年一度盛事，不論大細唱片公司，甚至獨立歌手同樣無任歡迎，講明唔准「大細超」。

距離勁爆頒獎禮尚餘兩個多月，馬浚偉已廣發英雄帖給各大唱片公司，甚至連獨立歌手也收到請柬。（資料圖片）

新城一向對炎明熹寵愛有加，去年即使炎明熹被雪藏、冇歌出亦未能出席公開活動，但新城依舊不離不棄，頒發「勁爆十大卓越歌手獎」給她。用人唯才的馬浚偉，素來十分欣賞炎明熹勇於接受新挑戰的態度，而從炎明熹出道以來至如今轉型做獨立歌手，她私下跟馬浚偉原來也特別投緣，關係甚好；據悉雖然炎明熹剛剛「復出」，今年暫未派歌，但仍獲馬浚偉親自邀請擔任《新城勁爆頒獎禮2025》表演嘉賓。

據悉雖然炎明熹剛剛「復出」，今年暫未派歌，但仍獲馬浚偉親自邀請擔任《新城勁爆頒獎禮2025》表演嘉賓。（資料圖片）

而一直盛傳鮮與新城合作的華納唱片公司，自馬浚偉上任後，同是馬浚華另一的「娘家」華納唱片擺明力撐，雖然去年頒獎禮華納歌手完全無影，但今年8月《樂動新城．慈善運音會》，華納就出動Gareth T.湯令山、洪嘉豪、Dear Jane (Howie、Nice、Jackal) 重兵撐場，可見關係愈見緊密。至於MIRROR，新城對大國文化亦保持非常開放態度，尤其姜濤、陳卓賢Ian、呂爵安Edan、ERROR、COLLAR一直深得新城歡心，據知新城同樣會力邀出席。