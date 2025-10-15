DAY6演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

DAY6｜10th Anniversary Tour <The DECADE>演唱會將於2026年1月17日（週六）在亞洲國際博覽館 Arena舉行。在10月23日優先開賣門票，公開發售是10月24日，會在Cityline發售。即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



DAY6｜10th Anniversary Tour <The DECADE>演唱會（ig@livenationhk）

DAY6演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年1月17日（週六）

演唱會時間：下午6點

演唱會地點：亞洲國際博覽館 Arena

門票價錢：HKD 1,899 （VIP） / 1,399 / 1,099 / 799 （全坐位 All Seated）

DAY6演唱會VIP 套票 | HKD 1,899（ig@livenationhk）

DAY6演唱會2026香港 | Live Nation 會員優先購

優先訂票渠道：Cityline

門票發售時間：2025年10月23日（週四）下午3時至晚上11時59分

完成以下步驟就可參與Live Nation會員優先訂票及獲得更多精彩演出的獨家優惠以及演出詳情！

1. 於Live Nation HK 官網註冊成為會員

2. 收到電郵後，請建立你的賬戶

3. 訂閱Live Nation Hong Kong 電子報

DAY6演唱會2026香港 | 公開發售

公開發售平台 ：Cityline

公開開賣日期：2025年10月24日（週五）

公開開賣時間：下午3時起

DAY6演唱會2026香港｜座位表

DAY6演唱會2026香港座位表（ig@livenationhk）

DAY6演唱會2026香港 | Cityline 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。

DAY6演唱會2026香港 | 交通

巴士

九龍：

E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）

E22P｜航天城 ↔ 油塘

E22X｜航天城 ↔ 油塘

新界：

A30｜機場 ↔ 梨木樹

A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）

A32｜機場 ↔ 葵涌邨

A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站

A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）

A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）

A37｜機場 ↔ 朗屏站

A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站

A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）

A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）

E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）

E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）

E36P｜航天城 ↔ 上村

E41｜航天城 ↔ 大埔頭

港島：

E11｜航天城 ↔ 天后站

E11A｜航天城 ↔ 天后站

離島、機場及口岸：

A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭

B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）

S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）

S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）

港鐵

（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47

（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72

（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80

*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。"