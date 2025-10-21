叱咤2025丨謝安琪被13歲樂壇新人集郵　江若琳感恐怖：我生得佢出

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者招待會昨日（20日）舉行，馮允謙（Jay Fung）、雲浩影（Cloud）；以及謝安琪（Kay）、江若琳（Elanne）分別在記招後受訪，雲浩影表示今年對歌手和歌曲獎信心不大，因為暫未有一首歌跑出。

雲浩影（右五）跟大隻佬MC一齊擺甫士。（陳順禎攝）

Jay Fung指自己今年出了廣東歌、英文歌，希望做更好的音樂，但未有考慮會否得獎，有獎攞當然感恩和開心，因為可以報答同事們的努力，但都是先做好音樂為主。去年失落男金後，Jay Fung坦言有失望，也有歌迷替他不值，認為去年其成績比陳卓賢更值得「男金」，Jay Fung表示：「每一年都係咁樣，做好自己音樂，如果有人欣賞，或者得到咩獎項我都係好開心。或者如果得唔到都好，我都會戥其他人開心，因為每個人都好努力，唔係淨係我自己一個。（有Fans戥你唔抵，覺得今年點都要係你）呢啲都唔係我決定到，淨係做好自己音樂，每一年都係要做啲人哋喜歡嘅作品，我自己又喜歡嘅作品，咁就過到自己個關。」

Jay Fung將要在《CHILL CLUB》騷與日本歌手合作，他正苦練日文，當記者叫他即時講幾句，他卻笑言突然忘記了，不過講到記日文還是跳舞難，他秒回：「咁梗的係跳舞！」（陳順禎攝）

雲浩影參加了「試當真」的大型綜藝《墨魚遊戲2》，另一參加者鄧兆尊早前在直播透露，遊戲時間太長，由早上10點玩到夜晚7點才完成了第二個遊戲，自己不得不與森美、錢嘉樂夾計「早死」，Cloud就認為拍攝時間長是正常的，她說：「我覺得始終要兼顧100人係正常嘅呢個時間，同埋大家要化妝，我哋證件相都係當日先影，我覺得大會都安排得好好㗎喇，又有飯團食，自己合身嘅衫咁樣，因為拍攝不嬲都係呢啲時間，就算拍MV都好，我哋都拍好耐，所以我就覺得好玩亦都辛苦，但係都係正常、值得嘅。（覺唔覺得太早死？）係囉，唔知點解咁早死，但係我覺得可能我嘅運氣喺第一關（狐狸先生）用晒，早知我就排後啲！本身諗住唔緊要啦，勇敢啲，原來應該要褪後少少。」

而謝安琪在記招上蹺住林家謙手臂出場，她解釋因為一個人行紅地氈會害羞，幸好家謙主動問要不要跟他一起行，Kay大讚她是超乖的世紀暖男：「我以為佢講吓，點知佢真係拖住我一齊行，不過佢嗰種方法有少少敬老feel，我略嫌呢度爭咗少少，如果佢型少少或者Hea少少就啱feel啲。佢頭先有少少戰戰兢兢，多咗！」江若琳連續兩年回歸《叱咤》，她透露今年會與老公兒子去台北倒數跨年，1月1日搭飛機回港直奔亞博，留低兩父子在當年「隻揪」，會較為辛苦，不過Kay就跟她分享，當母親不在身邊，小朋友反而更乖。

Kay（右三）與家謙等擺健美甫士。（陳順禎攝）

今次記招上，Kay與Elanne是大前輩，問會否感到時光飛逝，Elanne直言恐怖：「好恐怖呀，頭先有隊組合係Form one！我生得佢出！」Kay自爆新女團Honey Punch剛剛找自己集郵，成員跟自己女兒差不多大：「佢哋最細嗰個隊員啱啱13歲生日咋，直頭好似我個女Kakaball咁，我個女都8歲，同佢跳舞嗰啲Buddy好多都係10歲、11、12歲，其實差唔多，所以犀利，樂壇新陳代謝好健康！」對於曾否幻想仔女都有日做新人，Kay笑言若到時自己仍在樂壇就會覺得好威，似亞馬遜森林，又不用再找林家謙拖自己，拖返兒子張瞻就可以。她覺得兒子唱歌好聽、女兒跳舞有潛質，但未敢畀壓力二人。

Kay：「唔知點解，我老公湊小朋友，以前仲要換片年代嗰啲，我諗住佢實會喊、會求救，同埋明白老婆嘅重要，點知啲細路跟住佢，立即變乖，好爽！片都換少幾條！好奇怪，叫佢食就食，瞓就瞓，所以我叫佢放心。（記者：小朋友蝦你？）佢哋又唔係蝦我，好少嘢就好嬌縱，對住爸爸，佢會好直接『食啦』，佢就食囉，爸爸話『你攰啦？瞓啦。』咁佢又瞓喇喎，所以媽媽平日啲語氣可能係自己攞嚟，太溫柔。」

由於MIRROR將缺席《叱咤》，記招上亦不見人，連帶鏡粉都消失，被問會否感冷清，Kay反而認為：「今日好多唔同歌手嘅fans平均分布，另一種光景又幾好睇，今日都好熱鬧。」而Elanne則謂：「我都係，今日我啲fans話終於霸到位喇，佢哋上年霸唔到位，今年我見到我啲fans都已經可以入到嚟，我覺得係另一個景象囉真係。」