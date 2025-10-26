陳健安開心被猜中明年個唱名 Scott生日驚喜險淚崩

寰亞音樂在6間大學舉辦「Groove Gala MA Family School Tour」圓滿結束，尾站周三（22日）在香港浸會大學（HKBU）舉行。陳健安、馮允謙、黃淑蔓、雲浩影、盧慧敏（Amy）、樂隊Nowhereboys Boys（NWB）和蔡浩然（Scott)等表演。陳健安公布好消息：「好開心，今次School Tour率先向話畀大家知，我明年1月10日，喺西九竹翠公園舉行個人演唱會。」他與同學們玩遊戲派公仔，又落台與學生點手指互動，場面熱鬧。

早前安仔在IG以emoji 叫歌迷猜演唱會名，NWB主音Van笑說：「係咪可以公布埋個演唱會？『時間、象、爆開、椰子』？好難估呀！」Scott身邊猛點頭附和。安仔哈哈大笑，說：「答案係『時的狀態』，2千幾人留言得一個估中，我要搵佢做friend！」

適逢寰亞新成員Scott 即將生日，師兄師姐們台上大合唱《會再見的》之後，Amy悄悄捧出生日蛋糕，Scott好驚喜，全場數百名同學仔和歌手們大合唱生日歌。Scott感動到口震震，說：「人生第一次有咁多人同我過生日，多謝大家！」他更將生日願望「分享」給同學仔，祝大家順利畢業！之後他說：「我好易喊架，之前喺台下睇Nowhere Boys唱《給受困者的一封信》時已經喊咗，所以努力控制，我怕淚崩。」

他透露原定今次School Tour與連家穎（Vian）表演雙人舞，豈料對方前一晚扭傷腳不能表演，他說：「希望Vian早日康復。因為由雙人變單人舞，漏夜改歌和重新編舞步，而且第一個出場，所以緊張到爆汗，終於完成晒啦！我今日第一次喺台下睇晒整個騷，各位唱歌當然好優秀，最重要大家energy好好、同學仔反應好好，我學到好多嘢！」安仔表示期待Scott出歌。

Van經常在後台陪伴小師弟Scott練習，又為他演出打氣，似乎很喜歡跳舞，他說：「每次後台見到Scott準備時好熱血、舞蹈好奔放，有時佢衝出場表演，我都想跟住佢衝出台。」Van自爆小時候幾乎去學芭蕾舞成舞者，他說：「當年父母帶我去跳舞學校報班時，點知學校執咗笠，摸門釘。」琴鍵手漁佬笑言以後NWB出騷，都請Scott編一段舞蹈讓Van表演。

而NWB結他手Ken是浸大校友，今年是Band Soc的第30屆，Ken是第4屆的大師兄。他在台上說：「以前我喺度成日玩到天光，我好掛住呢個地方，今日返嚟表演，見到啲莊員好感動，好開心。」他又稱20幾年前用同款結他在校內表演，並鼓勵同學追夢。Van透露Ken當年主修數學，笑指他造型似瘋狂數學家。Ken說：「當年Band Soc成日有表演，我嗰陣仲未有份彈，成日喺舊校ACHall睇騷，會諗自己幾時可以上台，估唔到20幾年後返嚟學校表演，感覺好特別。」