33歲天后回歸樂壇MV竟面目全非　網民被嚇窒：眼窩臉頰明顯凹了

現年33歲的Selena Gomez童星出道，除了推出過不少大熱歌曲，更成立了個人美妝品牌大受歡迎。不過她在24歲時確診了紅斑狼瘡症導致腎臟受損，這麼多年來經歷了換腎及多次激素治療後，雖然恢復了健康，但因而導致身形肥腫難分。近月Selena瘦身成功，重返顏值巔峰，月初新婚的靚相獲網民讚世紀大回春。

Selena Gomez。（IG圖片）

Selena曾患紅斑狼瘡症，多年來因接受激素治療導致身形肥腫難分，近月瘦身成功。（IG圖片）

Selena Gomez新婚後便投下震撼彈，日前推出新歌《In The Dark》正式回歸樂壇，Selena在MV中穿上Tube Top及超高衩連身衣，大曬瘦身成果。不過有大批網民表示Selena的樣貌似乎跟過往有著明顯變化，面容僵硬之餘，面型亦較過去有很大分別：「很恐怖 不再是她了 以前那麽甜美」、「感覺完全不一樣了，但又說不上是哪里變了」、「瘦了老了 眼窩臉頰明顯凹了」、「瘦的太快，又要臉部飽滿」、「以前太靚了 現在根本認不出來」。

Selena日前推出新歌《In The Dark》正式回歸樂壇。（MV畫面）

不過Selena在MV中的樣貌跟過往有很大分別。（MV畫面）

有網民表示Selena的眼窩臉頰明顯凹了。（MV畫面）

應該只是燈光及妝容問題。（MV畫面）

不過有粉絲就為Selena護航，認為是MV的打燈問題，因最近Selena亮相公開活動的樣貌依然很美，跟MV相差甚遠：「打光可真是重要 接受不了這個MV。不知道是光，還是妝造，下陷的那麽厲害」、「早幾天也不是這樣的」、「還是MV是很久之前拍的？」。

上月Selena現身艾美獎當日。（Getty Images）