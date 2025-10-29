草蜢新加坡重啟巡迴演個唱　蔡一傑術後狀態大勇︰同以前冇乜分別

草蜢的巡迴演唱會《RE:GRASSHOPPER》新啟動，日前於新加坡聖淘沙舉行，亦是成員蔡一傑（傑少）接受腦部手術後強勢回歸巡唱舞台。傑少狀態大勇在台上勁歌熱舞，他感激觀眾的等待和支持，激動說：「好耐冇見！我話我會迅速好返，然後再踏上舞台，今晚就係我哋嘅Party Night！」全場觀眾拍手歡呼，氣氛High爆。

草蜢以連串快歌為演唱會揭開序幕，一口氣跳唱《好戲在後頭》、《華麗舞台》、《三分鐘放蹤》、《紅唇的吻》、《今晚停了電》、《失戀》和《ABC》，觀眾亮起手上燈棒又唱又跳，氣氛高漲。蔡一智（阿智）高呼：「今日係蔡一傑強勢回歸舞台嘅日子，大家同我哋一齊Party慶祝！再返嚟非常之唔容易，你哋第一時間買飛，真係抵錫！」時隔一年重返巡唱舞台，傑少表示以平常心面對：「我覺得非常從容，可能有朋友會擔心我上返舞台嘅情況，但我可以同大家講，同以前冇乜分別，大家唔使擔心我，今晚玩得非常開心。」蘇志威（蘇老闆）被歌迷的熱情感動大叫好玩。

今次演唱會草蜢特別獻唱《You’ve Got a Friend》，悼念已故戰友髮型師Jacky Ma。阿智說：「以往每次嚟新加坡開騷，Jacky都會同我哋一齊，咁啱今日係佢生日，所以特別揀咗一首佢鍾意嘅歌。」大螢幕上播出多張草蜢與Jacky的合照，三子於綵排期間看到片段時一度感觸落淚，場面感人。傑少說：「我忍唔住流眼淚，好掛住Jacky Ma。綵排時就睇晒所有相喊咗佢先，正式開騷時就點都唔望後面，因為一喊就唱唔到歌。諗返起世界各地大小嘅演唱會，佢都係同我哋一齊，好懷念呢位好朋友。」蘇老闆和阿智同樣擔心喊會影響演出，所以正式開騷時不敢看大螢幕。阿智坦言：「今晚好特別、好溫暖，多謝我哋嘅戰友、多謝新加坡嘅觀眾朋友。」

草蜢於Encore時唱完《我們》和《愛不怕》後，觀眾意猶未盡，寵粉三子即場加插點唱環節，加碼送上《暗戀的代價》以及《有緣來做伙》，全場大合唱。阿智笑言：「好彩啲歌詞考唔起我哋，國語歌、台語歌，閩南歌都記得，估唔到《暗戀的代價》全場都識唱，真係太開心。」

他們還趁着演出空檔拉大隊到當地非常出名的大排檔食宵夜，黑椒炒蟹、燒雞翼、魚蛋等美食擺滿長枱。阿智說：「好似食Buffet咁，好開心，我飽到今朝。」傑少想起第一次跟師傅梅艷芳出埠演出的回憶，說：「第一次出埠就係嚟新加坡，我有成30年冇去過嗰個大排檔，見返好多新加坡嘅好朋友，個個都好似街坊咁好熱情咁同我哋影相。」阿智補充說：「第一次去嗰個大排檔食嘅大魚蛋，噚日食返仍然係咁彈牙。」他還透露一落機就收到歌迷送上的榴蓮蛋糕、斑蘭蛋糕等新加坡名物，草蜢感激大家的支持，約定明年4月香港紅館見。