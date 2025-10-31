譚詠麟難忘惠州站3萬歌迷淋雨支持　籲澳門站歌迷準時入場大合唱

譚詠麟（校長）《經典傳奇巡迴演唱會》最終一站將於2025年12月12及14日晚於澳門威尼斯人綜藝館盛大舉行。日前校長在香港為演唱會進行綵排，大唱《卡拉永遠OK》等經典金曲，校長還呼籲歌迷澳門站準時入場，一同唱爆場館。



譚詠麟（校長）《經典傳奇巡迴演唱會》澳門站海報（官方提供圖片）

譚詠麟為歌迷多年付出感動入心

談到《經典傳奇巡迴演唱會》去到澳門最終站，校長感受特別深，因為自2015年《銀河歲月40載》開始，再到《經典傳奇》，已連續10年舉行巡迴演唱會，到了多個城巿跟歌迷聚會，更驚訝歌迷層面極之闊，「佢哋嘅層面好犀利，大部分係廿五公歲，又有好多係廿五對，亦有廿五歲，連廿五歲以下都有，我覺得好奇怪問返佢哋，佢哋話叫『懷疑爸爸，了解爸爸，然後成為爸爸』，呢句話點解呢？就係懷疑爸爸點解會咁鍾意譚詠麟，跟住去了解爸爸學聽爸爸聽嘅歌，聽到啲歌咁好聽，於是變成同爸爸一樣嘅喜好。」

譚詠麟難忘惠州站 3萬歌迷淋雨支持

每站巡迴演唱會，校長坦承去到尾聲都會很不捨，尤其是是encore部份，歌迷的忘情投入度，無論精神上與實際上的付出都不少，「每個舉動都係代表支持，深深感激佢哋咁多年嚟嘅支持，真係非常之入心。」因歌迷表現令校長太感動，到encore時都會撐不住唱落去，「真係唱唔到落去，因為會變晒聲，控制唔到，連個key都捉唔住，所以有時候係佢哋唱畀我聽。」當中9月舉行的惠州站，獲3萬位歌迷冒着風雨在台下支持，更令校長難忘，「落雨落到好大，雖然有啲人着咗雨衣，但係有啲都係冇着雨衣，大家喺度淋住雨睇騷，我梗係唔可以縮埋一邊唱歌，唯有同佢哋一齊淋，所以見到個畫面係『淋漓盡致』。」

譚詠麟呼籲澳門站準時入場唱爆

校長又預告每到一個站演出，都會因應當地民情在內容上作出調整，澳門一站亦不會例外，但就大賣關子，「預告唔到咁多，變動一定會變，希望大家睇得開心啦！」他還提醒歌迷記得要準時入場，因娛樂場所對時間上有一定限制，「早啲入場可以聽足啲，同埋喺現場記得有咁投入就咁投入，同我一齊大合唱，唱爆個館。」