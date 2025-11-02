張敬軒與鄭秀文開騷激罕跳舞全晚氣咳　Sammi叫許志安買燒鵝慰勞

樂壇天后鄭秀文（Sammi）與張敬軒（軒仔）昨晚（11月1日）首度聯手，於亞博舉行《拉闊音樂會Most Wanted鄭秀文x張敬軒》。Sammi相隔24年再演出「拉闊」，早前拉傷腰部的她狀態大勇，一開場已勁歌熱舞，傷患似乎已完全康復。反而軒仔面對天后氣場，坦言「壓力山大」，自爆緊張到「四肢冰冷」，更笑言今次跳舞量已等於自己三個演唱會的總和：「呢個show跳咗我3個concert嘅舞，要把握機會，好開心可以同Sammi一齊跳，不過真係有一個過程要追巴士，Sammi體能好勁，我全晚扯晒氣。(表演韓式呼吸？)已經無呼吸，跳到氣咳！」

Sammi相隔24年再演出「拉闊」，早前拉傷腰部的她狀態大勇，一開場已勁歌熱舞，傷患似乎已完全康復。（陳順禎攝）

軒仔面對天后氣場，坦言「壓力山大」，自爆緊張到「四肢冰冷」，更笑言今次跳舞量已等於自己三個演唱會的總和，跳到氣咳：「呢個show跳咗我3個concert嘅舞，要把握機會，好開心可以同Sammi一齊跳，不過真係有一個過程要追巴士，Sammi體能好勁，我全晚扯晒氣。」（陳順禎攝）

演唱會高潮迭起，兩人合唱林憶蓮經典《芝加哥的故事》時，Sammi換上一身黑絲配超短皮褲的火辣戰衣，與軒仔上演「面貼面」的辣身舞，引爆全場尖叫。軒仔事後大讚Sammi造型「好正」，更搞笑地即興拉起褲腳，露出自己的「飛毛腿」，自嘲無法像Sammi一樣穿短褲，又自爆試過被長Boot的拉鍊夾到腳毛，引得Sammi一度會錯意，笑爆全場。

演唱會高潮迭起，兩人合唱林憶蓮經典《芝加哥的故事》時，Sammi換上一身黑絲配超短皮褲的火辣戰衣，與軒仔上演「面貼面」的辣身舞，引爆全場尖叫。（陳順禎攝）

軒仔事後大讚Sammi造型「好正」，更搞笑地即興拉起褲腳，露出自己的「飛毛腿」（陳順禎攝）

難得與Sammi同台，軒仔坦言全程非常緊張：「自己啲show好少咁，發現Sammi企隔離，四肢冰冷。」Sammi亦笑言自己同樣「心跳到百幾二百下」。他更自爆，原本在演唱《騷靈情歌》時要保持Chok樣，但因為覺得能與Sammi同台太過夢幻，結果「忍唔到，哈哈大笑」，「小粉絲」一面表露無遺。

軒仔更自爆緊張，原本在演唱《騷靈情歌》時要保持Chok樣，但因為覺得能與Sammi同台太過夢幻，結果忍唔憶，哈哈大笑。（陳順禎攝）

Sammi這一part《浮雕》舞台演出是排練了很久，她說看上去雖舒服，白色布幕後有很多人托起自己，但其實自己都要持續出力防止掉下，所以運動量需求很大，且根本不舒服。（陳順禎攝）

兩人為開騷戒口多時，Sammi完騷即笑言要「報復式」食薯片，更已吩咐老公許志安買定原隻煙燻燒鵝作宵夜；軒仔則表示，飲罐冰凍可樂已心滿意足。

Sammi完騷即笑言要「報復式」食薯片，更已吩咐老公許志安買定原隻煙燻燒鵝作宵夜；軒仔則表示，飲罐冰凍可樂已心滿意足。（陳順禎攝）

按圖睇更多《拉闊音樂會Most Wanted鄭秀文x張敬軒》靚相：